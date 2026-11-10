En imágenes: la primera aparición de Mohamed Salah con el nuevo entrenador de la selección de Egipto

La estrella egipcia Mohamed Salah se incorporó este martes a la concentración de la selección de su país, de cara a los dos próximos enfrentamientos ante Malaui, correspondientes a las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, en la primera parada de la nueva etapa bajo la dirección del técnico Ali Maher.

La Federación Egipcia de Fútbol publicó, a través de sus cuentas oficiales en las plataformas de redes sociales, vídeos de la llegada del capitán de la selección y su incorporación a la concentración, donde apareció en un ambiente cordial intercambiando apretones de manos, abrazos y sonrisas con Ali Maher, el nuevo director técnico de Egipto, quien se encargó de recibirlo.

En el mismo contexto, la Federación de Fútbol anunció la celebración de una rueda de prensa, este miércoles, en el centro de las selecciones nacionales en la ciudad de Seis de Octubre, para presentar a Ali Maher y su cuerpo técnico auxiliar ante los medios de comunicación, y desvelar los rasgos de su plan para la próxima etapa.

El Estadio Internacional de El Cairo acogerá el partido de ida el día 13 de noviembre en curso, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el día 17 del mismo mes, en el Estadio Internacional Bingu de Malaui, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de las eliminatorias.

Egipto se encuentra en el segundo grupo junto a Angola, Sudán del Sur y Malaui, y lidera la tabla de clasificación con 4 puntos, por delante por diferencia de goles de Angola, que ocupa el segundo puesto, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y Sudán del Sur se sitúa en el último lugar sin puntos.

La selección egipcia había comenzado su andadura en las eliminatorias con un empate sin goles ante Angola a domicilio, antes de recuperar el equilibrio con una amplia victoria sobre Sudán del Sur por cinco goles a cero.