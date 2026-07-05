En imágenes: el VAR en el punto de mira... Un error arbitral desata una tormenta en el partido entre Brasil y Noruega

El VAR ha generado otra polémica en el Mundial 2026 tras un error en la revisión de una jugada clave entre Brasil y Noruega. en los octavos de final, reavivando el debate sobre la eficacia de la tecnología en el mayor torneo de fútbol del mundo.

El encuentro, disputado en Nueva York, sufrió un fallo del VAR al revisar una jugada clave.

La cadena española «Archivo VAR» denunció que el sistema solo mostró al árbitro una parte de la jugada que acabó en penalti, omitiendo la imagen previa.

La cadena afirmó: «Se produjo un error en el sistema de vídeoarbitraje (VAR) durante el partido entre Brasil y Noruega... Ryan, que no tocó el balón en ningún momento, derribó a Antonio Nosa durante la jugada que precedió al penalti. Aunque el árbitro corrigió la decisión tras revisar la pantalla, el VAR solo le mostró la imagen del posterior penalti, omitiendo la falta inicial».

El incidente reaviva las dudas sobre el VAR, pues los árbitros dependen de las imágenes que reciben y un fallo en la secuencia completa puede afectar la decisión final.