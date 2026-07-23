El Real Madrid desveló este jueves su segunda camiseta para la próxima temporada 2026/2027, dotada de una tecnología especial que contribuye a mantener la forma física de los jugadores.

El club blanco emitió un comunicado oficial en el que señaló: «El Real Madrid y Adidas presentan la segunda camiseta para la temporada 2026-27. La camiseta destaca por un color verde oscuro con detalles en blanco marfil, lo que reinterpreta una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual».

Y continuó: «La camiseta incorpora un patrón geométrico preciso que lleva las iniciales del club, y cuenta con un cuello moderno con una franja en blanco marfil. Además, destaca por el logotipo de las tres tiras de Adidas, que vincula la innovación en el rendimiento deportivo con la cultura futbolística y el estilo fuera del terreno de juego».

Y prosiguió: «La camiseta ha sido diseñada para los más altos niveles de competición, y está dotada de la moderna tecnología climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y mejora la ventilación para mantener frescos a los jugadores. La nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid y en tiendas seleccionadas de Adidas».











