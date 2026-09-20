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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

En favor del Atlético: graves errores arbitrales sacuden el derbi de Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

El derbi de Madrid, sobre un terreno candente por los desastres arbitrales

El derbi madrileño entre el Atlético y su invitado, el Real Madrid, disputado la tarde de este domingo en la séptima jornada de LaLiga, dejó algunas polémicas jugadas arbitrales.

El Atlético de Madrid consiguió un penalti en la segunda parte, con la expulsión de Dean Huijsen, jugador del Real Madrid.

Asimismo, los jugadores del Real Madrid reclamaron, en la primera parte, la expulsión de Cuti Romero tras su fuerte entrada sobre Jude Bellingham, y lo mismo ocurrió con la entrada de Kang-in Lee sobre el tobillo de Fede Valverde.

El portal «Archivo VAR», especializado en jugadas arbitrales polémicas, señaló que la expulsión de Huijsen fue merecida.

Y añadió: «Huijsen, sin existir ninguna disputa por el balón, agarró a Giuliano y lo derribó dentro del área. Es una tarjeta roja directa».

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Y apuntó: «El árbitro de campo cambió la tarjeta amarilla por la roja tras revisar la jugada en la pantalla de revisión».

Sobre la no expulsión de Cuti Romero, la cuenta de Archivo VAR aclaró: «El VAR convierte el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en un circo».

Y matizó: «Cuti Romero jugó el balón y, después, golpeó la rodilla de Bellingham con la parte superior de su pierna. Es tarjeta amarilla».

Y recalcó: «Queda la pregunta: ¿consideró el VAR que había confusión en la identidad del jugador?».

Y sobre la entrada de Kang-in Lee, jugador del Atleti, Archivo VAR dijo: «Grave error del VAR en el estadio Metropolitano. Kang-in Lee clavó los tacos de su bota en el tobillo de Valverde, provocándole un esguince, sin tener ninguna opción de jugar el balón».

Y aclaró: «Tarjeta roja directa clara. El árbitro Ortiz Arias no mostró ni siquiera la tarjeta amarilla, mientras que Trujillo Suárez ignoró la jugada y no intervino».

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