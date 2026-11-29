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El delantero del Atlético de Madrid Lee Kang-in puso fin a una sequía de 73 días sin marcar en la victoria por 3-2 del sábado ante el Elche en La Liga. Después reaccionó a una peculiaridad del calendario: su equipo se enfrenta dos veces al Barcelona en 24 días. Tras el partido, el internacional surcoreano habló de su estado de forma y de la próxima visita del Atlético al Camp Nou.

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Lee Kang-in marca y habla del pronto reencuentro con el Barcelona

El Atlético de Madrid ascendió a la segunda posición de La Liga tras vencer por 3-2 al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero. El internacional surcoreano Lee Kang-in puso fin a una sequía de 73 días sin marcar antes de centrar su atención en el próximo duelo contra el líder, el Barcelona.

Después de recibir al equipo de Hansi Flick en el Metropolitano el 8 de noviembre, los hombres de Diego Simeone visitarán el Camp Nou solo 24 días después. En declaraciones a la prensa tras la victoria ante el Elche, Lee reconoció lo insólito de esta peculiaridad del calendario.

«En este mundo pasan cosas muy extrañas»

Preguntado por los dos enfrentamientos ante el Barcelona en menos de un mes, Lee respondió con franqueza y elogió a sus compañeros y al cuerpo técnico por ayudarle a adaptarse a las órdenes de Simeone.

«Sí, bueno, no sé, creo que en este mundo siempre pasan cosas muy extrañas», declaró Lee a la prensa sobre el escaso tiempo entre ambos partidos contra el Barcelona. Al repasar la victoria ante el Elche, añadió: «Todos los partidos fuera de casa son difíciles. Empezamos bien, pero tuvimos dificultades hacia el final. Hay aspectos que mejorar, pero, en general, creo que gestionamos bien el partido. Me encuentro bien. Voy paso a paso. Todavía me estoy adaptando. A veces las cosas salen bien y otras veces no. Lo importante es seguir trabajando duro. Estoy agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico por su apoyo».

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El delantero rompe una sequía de 11 partidos en un trepidante encuentro en Alicante

Lee, que formó de inicio junto a Julian Alvarez en un 4-4-2, amplió la ventaja del Atlético en el minuto 6, uno después de que Alejandro Grimaldo provocara y transformara un penalti. Presionó arriba cerca del área del Elche, robó el balón, avanzó con él y marcó con un disparo raso de zurda a una esquina de la portería. Fue su tercer gol liguero de la temporada y el primero en ocho partidos de Liga y 11 encuentros oficiales desde que se enfrentó a Osasuna el 17 de septiembre.

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El medio español AS señaló que, aunque Simeone valora el disparo de Lee y su libertad para caer a banda y liberar a Grimaldo, el delantero retrasado debe tener más influencia durante los partidos. Fue sustituido por Rodri Mendosa en el minuto 70. Alvarez marcó el tercer gol del Atlético en el minuto 41 después de que Martim Neto recortara distancias, y el equipo de Simeone resistió pese al gol de Bouba Sangare al comienzo de la segunda parte.

Simeone exige una nueva mentalidad en el Camp Nou

Con el Atlético decidido a resarcirse de la derrota en casa ante el Barcelona a principios de noviembre, Simeone insistió en que los resultados anteriores no tendrán ninguna importancia cuando su equipo llegue a Cataluña.

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«Son partidos especiales; todo lo que pasó antes queda olvidado. El lunes solo pensarán en eso», afirmó Simeone. Lee también expresó a los medios su determinación: «Solo nos centramos en cada partido. Haremos todo lo posible para conseguir victorias».