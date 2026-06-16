En Estados Unidos, una extraña crisis podría marginar al astro iraní en el partido contra Bélgica

A pocos días del Irán-Bélgica en la segunda jornada del Mundial 2026, el extremo iraní Mehdi Taremi podría perderse el partido por problemas con su visado para Estados Unidos.

Según la Agencia France-Presse, el extremo Mehdi Tarabi podría perderse el encuentro por problemas con su visado de entrada a Estados Unidos.

Aunque Irán juega sus partidos en Estados Unidos, la selección se concentra en Tijuana, México, debido a las tensiones políticas entre ambos países, y solo viaja el día del encuentro para regresar luego a México.

Según los informes, Tarabi posee un visado de entrada única que caducará al salir de Estados Unidos tras el partido contra Nueva Zelanda (2-2), mientras que el resto de la delegación tiene visados de entradas múltiples.

Esto ha generado una crisis en la concentración, ya que el futbolista podría quedarse fuera del encuentro ante Bélgica.

La Federación Iraní de Fútbol tramita con urgencia un nuevo visado para el jugador.

Aunque aún no se confirma la nueva visa, la agencia iraní informó que toda la delegación, incluido Tarabi, ya regresó a México tras el 2-2 ante Nueva Zelanda.

La crisis llega tras las quejas del equipo sobre sus condiciones logísticas en el torneo.

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