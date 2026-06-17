En Estados Unidos, la estrella marroquí se somete a las pruebas médicas de su nuevo club

Ismael El Saybari, estrella del PSV Eindhoven y de Marruecos, está a un paso del Bayern Múnich.

Según «France-Presse», el polivalente delantero de 25 años se sometió este martes al reconocimiento médico con la selección marroquí en Nueva Jersey, como informa «Yahoo Sport».

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Asistió el médico del Bayern, Yoshin Han, quien también trabaja con la selección alemana.

Según varios medios, el Bayern y el PSV ya acordaron su traspaso por unos 55 millones de euros, con un contrato hasta 2031.

Al-Sibari debutó en el Mundial con Marruecos y marcó el gol del 1-1 ante Brasil en la primera jornada del Grupo C.

Cabe recordar que el Bayern contó en los últimos años con otra estrella marroquí, el lateral Nasser Mazraoui, ahora en el Manchester United.