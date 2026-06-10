«En ese caso, nos iremos»... Irán amenaza con retirarse del Mundial

Ahmad Daniyamali, ministro de Deportes de Irán, ha generado polémica al sugerir que la selección iraní podría retirarse de los partidos del Mundial 2026 si en las gradas hay cánticos o protestas políticas contra el régimen.

Según el portal iraní «Varzesh3», Diniamali confirmó que Irán ha avisado a la FIFA: si se escuchan consignas políticas, la delegación abandonará el estadio.

La FIFA, por su parte, ha reiterado que solo se debe izar la bandera oficial iraní en los estadios y que se prohíbe la antigua enseña con el león y el sol, usada por la oposición monárquica como símbolo de protesta.

Sin embargo, analistas dudan de que se puedan aplicar esas restricciones en Estados Unidos, donde la libertad de expresión está protegida por ley.

La selección iraní jugará dos partidos en Los Ángeles: ante Nueva Zelanda el lunes y frente a Bélgica el 21 de junio, con gran presencia de la comunidad iraní, una de las más numerosas en EE. UU.

Para muchos iraníes, el torneo es la ocasión perfecta para expresar sus posturas políticas.

La tensión entre ambos países, que desde febrero obligó al equipo a trasladar su concentración de Arizona a Tijuana y a viajar a EE. UU. solo el día de los partidos, complica aún más el escenario.

Cerrando la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.



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