Un informe periodístico reveló, este miércoles, los entresijos del fracaso del traspaso del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, a la Premier League inglesa, en el último día del mercado de fichajes de verano, que cerró ayer martes.

Ezzalzouli ofreció un rendimiento destacado la temporada pasada con el Real Betis, pero se perdió el último Mundial debido a una grave lesión.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Real Betis rechazó ayer una oferta del Everton que alcanzó los 43 millones de euros (35 millones fijos y el resto en variables) por el extremo marroquí Abdessamad Ezzalzouli, cuya cláusula de rescisión en su contrato asciende a 60 millones de euros, y el Barcelona conserva un porcentaje del valor de su venta que ronda el 20%.

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El Everton vivió un día frustrante en la última jornada del periodo de fichajes, ya que fracasaron sus intentos de incorporar al delantero Folarin Balogun (Mónaco) tras pasar el reconocimiento médico, a pesar de que el club ya había vendido a Beto e Iliman Ndiaye para financiar la operación.

También fracasaron los intentos de fichar a Joshua Zirkzee (Manchester United) y Tammy Abraham (Aston Villa), por lo que el club recurrió a un intento desesperado de incorporar a la estrella marroquí, pero el Real Betis rechazó la oferta.