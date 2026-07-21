El Al-Hilal ha intervenido en el último momento para arrebatar a una de las estrellas del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México de las garras de la Roma.

El periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Al-Hilal ha presentado una oferta para fichar al neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Romano explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en "X", que el club saudí trata de arrebatar a Summerville en el último momento, después de que la Roma haya presentado 3 ofertas para hacerse con él.

Se espera que el West Ham resuelva la situación del jugador de 24 años durante las próximas horas, ya sea con su traspaso al Al-Hilal o al club de la capital italiana.

El nombre de Summerville destacó en el Mundial 2026, pese a que no fue titular en todos los partidos de la selección de los Países Bajos, tras marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Más allá de los Países Bajos, Summerville ofreció grandes actuaciones durante la temporada pasada con el West Ham, donde disputó 34 partidos, en los que logró marcar 7 goles y ofrecer 5 asistencias.

El jugador de 24 años se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede jugar en la banda derecha, además de en las posiciones de delantero centro y organizador de juego, pero en menor medida.