En el trono del más caro a nivel árabe: Ayoub Bouaddi inaugura su viaje hacia la gloria entre el legado de Mahrez y la difícil misión

El Manchester City fichó a una de las máximas promesas del fútbol mundial en la actualidad, con la incorporación del marroquí Ayoub Bouaddi, procedente del Lille francés.

El Manchester City anunció ayer miércoles, a través de su página web oficial, la contratación del marroquí Ayoub Bouaddi, procedente de las filas del Lille francés, con un contrato que se extiende por un periodo de 5 años, con lo que permanecerá en el equipo inglés hasta el año 2031, tras completar los trámites del traspaso y obtener los permisos internacionales.

Bouaddi, de 18 años, llega al Manchester City como una de las máximas jóvenes promesas del fútbol mundial, después de haber disputado 96 partidos con la camiseta del Lille, además de su participación en 8 partidos internacionales con la selección de Marruecos.

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Bouaddi y la reconstrucción del centro del campo del Manchester City

El fichaje de Bouaddi llegó en el marco de amplios cambios en la línea media del Manchester City tras la temporada pasada.

Del Manchester City se marcharon, durante el mercado veraniego en curso, Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders, con lo que el club se vio obligado a reconstruir la línea media.

El Manchester City comenzó ese plan con la incorporación de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest, y luego logró resolver la pugna por Ayoub Bouaddi, que era un objetivo de muchos clubes este verano.

El Manchester City confía en Bouaddi, que llevará el dorsal número 32 con su nuevo equipo esta temporada, con la esperanza de dotar al equipo de numerosas soluciones defensivas y ofensivas, dadas las grandes cualidades que posee.

Ayoub Bouaddi, el jugador árabe más caro

No se han revelado oficialmente los detalles económicos de la operación, pero la agencia France Presse citó al club del Lille afirmando que su valor alcanzó los 100 millones de euros.

Bouaddi se convirtió en el jugador árabe más caro tras esa operación, superando al egipcio Omar Marmoush, que se trasladó del Eintracht Frankfurt al Manchester City por cerca de 75 millones de euros.

Marmoush ocupaba el trono del jugador árabe más caro, después de haber batido el récord anterior registrado a nombre de la estrella marroquí Achraf Hakimi, que se trasladó al Paris Saint-Germain en 2021 procedente del Inter de Milán, por 70 millones de euros.

Ayoub Bouaddi: del Creil al Manchester City

Ayoub Bouaddi nació el 2 de octubre de 2007 en la ciudad de Senlis, al norte de Francia, y comenzó a practicar fútbol a los 6 años en el club Creil.

Después, Bouaddi captó la atención de los ojeadores del Lille, incorporándose al centro de formación del club en 2021, y brilló de inmediato, lo que le llevó a ascender rápidamente por las categorías inferiores.

Bouaddi firmó su primer contrato profesional en agosto de 2023, cuando tenía tan solo quince años y medio, lo que refleja su importancia para el club francés.

Y menos de dos meses después, concretamente el 5 de octubre de 2023, Bouaddi participó ante el Klaksvík en la Liga Europa Conferencia, apenas tres días después de cumplir los dieciséis, convirtiéndose en el jugador más joven en representar al Lille con el primer equipo.

La cosa no quedó ahí, pues aproximadamente dos semanas después Ayoub participó ante el Brest en la liga francesa, convirtiéndose en el jugador más joven en participar en la primera división francesa durante el siglo XXI.

El año 2024 presenció uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Bouaddi, cuando participó ante el Real Madrid, en la Liga de Campeones de Europa, y su equipo ganó por un gol a cero.

Durante esos años Bouaddi fue un elemento imprescindible en las filas del Lille, llegando a disputar 96 partidos con el primer equipo.





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Bouaddi elige a Marruecos por delante de Francia

El talento de Ayoub Bouaddi llamó la atención de los responsables del fútbol en Francia, quienes lo incorporaron a las distintas selecciones francesas.

Bouaddi representó a las selecciones de Francia de las categorías de edad hasta llegar a la selección sub-21, y estaba en camino de jugar con la selección absoluta, pero se produjo un gran cambio que sorprendió a todos.

Ayoub decidió finalmente representar a Marruecos, el país de sus padres, a nivel de la selección absoluta, y disputó su primer partido internacional con Marruecos el pasado mayo, antes de disputar el Mundial 2026 con esa misma camiseta.

Bouaddi participó como titular en cinco de los seis partidos de Marruecos en el torneo, en el que el equipo árabe alcanzó los cuartos de final antes de caer ante Francia.

Bouaddi jugó los cuartos de final ante Francia con 18 años y 280 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia en jugar esta ronda en la Copa del Mundo, por detrás de Pelé, que disputó un partido de cuartos de final del Mundial de 1958 con 17 años y 239 días.

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Bouaddi: la experiencia de Mahrez en el recuerdo

Bouaddi se sumó a la lista de jugadores árabes que vistieron la camiseta del Manchester City durante los últimos años, cuyas experiencias con el equipo celeste fueron dispares.

Encabeza la lista el argelino Riyad Mahrez (2018-2023), que contribuyó a que el equipo conquistara numerosos títulos, incluida la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

También el egipcio Omar Marmoush se encuentra actualmente en las filas del Manchester City, en medio de noticias sobre su acercamiento a un traspaso al Tottenham.

El otro marroquí, Brahim Díaz, vistió la camiseta del Manchester City, donde comenzó su andadura en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, aunque no participó mucho, antes de trasladarse al Real Madrid.

También habían vestido anteriormente la camiseta del Manchester City jugadores árabes como el argelino Ali Benarbia, junto a sus compatriotas Karim Kerkar, Djamel Belmadi y Djamel Abdoun, el catarí Hussein Yasser Al Mohammadi y el tunecino Hatem Trabelsi.

Ahora Bouaddi tiene por delante un gran reto que consiste en escribir una nueva historia para los árabes con la camiseta del Manchester City, y ganar títulos al estilo de lo que hizo Riyad Mahrez, que es hasta ahora el árabe más exitoso que ha vestido la camiseta celeste.