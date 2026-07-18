En el Reino Unido se pide salir de la FIFA y crear una federación alternativa

En el Reino Unido siguen las reacciones tras la celebración de la selección argentina con una bandera que leía «Las Malvinas (Falkland) son argentinas», después de clasificar a la final del Mundial 2026 venciendo a Inglaterra 2-1.

Según la cadena argentina «TYC Sports», el Gobierno británico pidió a la FIFA que investigara el incidente, sin obtener respuesta oficial antes de que un destacado político británico intensificara sus críticas a la dirigencia del organismo.

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Sir Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata —tercera fuerza del Reino Unido—, exigió la salida de Inglaterra de la FIFA y la creación de un nuevo organismo junto a la UEFA y otras federaciones.

En un vídeo en redes, Davey afirmó que «Este Mundial ha evidenciado el colapso total de la FIFA», citando la falta de intervención de la federación internacional ante la celebración de los jugadores argentinos con la bandera de las Islas Malvinas/Falkland, así como la polémica por la participación de Folarin Bolugun, jugador de Estados Unidos, en el partido de cuartos de final contra Bélgica pese a haber sido expulsado en octavos.

«Desde la sospechosa llamada de Trump a Infantino para anular una roja a EE. UU. hasta la lenta reacción ante la bandera de las Malvinas, Infantino ha cruzado muchas líneas rojas», añadió.

Ha permitido la injerencia política y la codicia institucional, y ha destruido la integridad de nuestro deporte. ¿Cuándo vamos a poner fin a esto? Es hora de que la FA, la UEFA y el resto de organismos europeos tomen la iniciativa, coordinen una retirada y se vayan. Trabajemos con otras federaciones para crear un organismo limpio y transparente que priorice a los aficionados».