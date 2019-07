"En el PSG han decidido que Mbappe es el líder y Neymar daña al club"

Marcelo Bechler, el periodista que destapó el fichaje de Neymar por el PSG, habla con Goal.com sobre la historia más caliente del mercado de fichajes

Marcelo Bechler es uno de los grandes conocedores de los jugadores brasileños del Barcelona. El corresponsal de Esporte Interativo fue el primero en decir que Neymar se marcharía al hace dos veranos y es cercano a la información del club azulgrana. Ahora, Neymar suena para volver y él cuenta a Goal.com sus impresiones al respecto. "Creo que sí regresará, pero es una opinión, si miramos que es un deseo del jugador, del PSG de quitarse el problema y del , yo creo que se hará. La operación de 2017 era mucho más sencilla porque había una cláusula", reflexiona el periodista.

Neymar va a volver al Barça y Coutinho será la moneda de cambio... 🤔🤔



Ignasi Oliva y Marcelo Bechler nos cuentan como está actualmente la situación del crack del PSG y las condiciones que pone el FC Barcelona para que la estrella regrese al Nou Camp 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H1CRCigwb4 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 7, 2019

El Barcelona ha puesto tres condiciones para recuperarle. "Diría que se arrepentirá cuantas veces sea necesario, bajarse el sueldo es más fácil, pero renunciar a la prima lo veo más complicado", relata Bechler que cree que, en el fondo, si el deseo es grande para volver, se puede hacer. Pero es esa prima de fichaje de 30 millones de euros, que está judicializada, la mayor dificultad para cerrar el traspaso.

El artículo sigue a continuación

Bechler asegura que se quiere volver porque se ha dado cuenta de que el PSG no es un club grande y la pasa meses en los que la competición es escasa. "No ha tenido una adaptación sencilla en París, tampoco lo ha intentado", reflexiona el periodista brasileño. "Ha intentado hacer un búnker y no ha funcionado".

"Creo que el PSG quiere venderle porque es el líder de un proyecto que no va a funcionar, si el Barça fuese a buscar a otro jugador importante se cerraría, pero ahora han decidido que el líder es Mbappe y que la imagen de Neymar daña al club", relata, para contar los motivos que llevan al club francés a querer que se marche el jugador.