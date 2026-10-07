En el ojo del huracán: Guardiola regresa a Old Trafford para salvar al City del derrumbe ante el París

En el momento en que el Manchester City vive sus horas más oscuras tras su histórica condena por cometer infracciones financieras a gran escala, la leyenda Pep Guardiola ha decidido romper su silencio y mostrar su apoyo de forma pública y directa.

Fuentes cercanas al club confirmaron, según "The Sun", que el legendario exentrenador estará presente en las gradas del Etihad Stadium el próximo miércoles para apoyar a su equipo en apuros en su enfrentamiento decisivo de la Liga de Campeones ante el bicampeón del título, el Paris Saint-Germain.

Un mensaje de lealtad

Este paso llega apenas unos días después de que un comité independiente emitiera un durísimo fallo condenatorio, que confirmó cerca del 99% de los cargos imputados al club, pese a la insistencia del City en demostrar su inocencia.

Guardiola, que echó el telón a diez años inolvidables como entrenador y asumió el cargo de embajador del City Football Group, se apresuró, nada más conocerse el fallo, a defender a su club a través de las redes sociales.

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Guardiola escribió en un emotivo mensaje a la afición del City de todo el mundo: "Quiero que todos los aficionados del Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca".

Y añadió: "Siempre he apoyado, y siempre apoyaré, a mi club, a su propietario, a su presidente, Ferran Soriano, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo Maresca y a vosotros, nuestra afición especial. Dejadme aseguraros que superaremos esta adversidad juntos. Os quiero a todos".

Una presencia que levanta la moral

No cabe duda de que la presencia de Guardiola en las gradas elevará la moral de una afición que anhela dejar atrás el doloroso parón internacional y volver a centrarse en el fútbol, sobre todo después de que ya hubiera insinuado en su última rueda de prensa en mayo, al decir: "Puede que regrese en cuanto se emita el fallo, pero solo si lográis encontrarme".

Y ahí está, cumpliendo su promesa, regresando a su antigua casa, no como entrenador, sino como embajador y escudo que protege al club en la mayor crisis de su historia.







