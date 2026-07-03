Las cámaras del Mundial captaron a Cristiano Ronaldo susurrando «En el nombre de Dios» justo antes de lanzar el penalti decisivo contra Croacia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Ocurrió en un momento decisivo del partido en el estadio BMO Field, cuando Portugal perdía por un gol. Con gran calma, «El Bicho» transformó el penalti en el 1-1 en el 68’, devolviendo a su selección al partido, que acabó con victoria lusa por 2-1 antes de que el capitán dejara el campo en el 80’.

La breve frase, captada por las cámaras, recordó un comportamiento habitual en la etapa actual de Ronaldo, tanto con el Al-Nassr como con Portugal: repetir frases inspiradoras como parte de su ritual mental antes de los momentos clave.

Como siempre, el detalle se convirtió en tendencia en minutos, pues cada gesto de Ronaldo genera debate. Más allá de si se trata de fe o rutina, lo cierto es que Cristiano no solo marca goles, sino que acapara la atención incluso antes de tocar el balón.