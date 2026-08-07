«Básicamente, mi objetivo es volver a estar ahí. Quiero volver a abrirme paso hacia el foco de la selección», dijo el centrocampista del Bayer Leverkusen en una entrevista con kicker.

Bajo el mando del exseleccionador Julian Nagelsmann, Andrich había sido convocado por última vez para los partidos de clasificación para el Mundial en octubre del año pasado. En ese contexto, también disputó en el 1-0 en Irlanda del Norte el que hasta la fecha fue el último de sus 19 partidos internacionales absolutos, al entrar como suplente poco antes del final.

«Tengo la ambición de volver a formar parte del equipo y quiero vivir algo más con la selección», subrayó Andrich. El jugador de 31 años se había quedado fuera de la lista para el Mundial 2026; en su lugar, durante el torneo en Norteamérica trabajó en parte como experto de televisión y comentarista adjunto para MagentaTV. Allí también conoció al nuevo técnico de la DFB, Klopp, que, como es sabido, también trabajó como experto en MagentaTV.

Robert Andrich conoció a su colega experto Jürgen Klopp durante el Mundial

«Cuando nos veíamos, era realmente divertido. Hablamos mucho de fútbol», contó Andrich sobre su contacto con Klopp durante el Mundial. El jugador del Leverkusen todavía había sido titular con el equipo de la DFB en la Eurocopa de 2024 en casa.





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Mientras tanto, Nagelsmann dimitió tras la decepcionante y temprana eliminación del Mundial en dieciseisavos de final contra Paraguay. Klopp se perfiló de inmediato como el candidato deseado para la sucesión y a finales de julio fue presentado como nuevo seleccionador. En su rueda de prensa de presentación, el técnico de 59 años subrayó que la puerta de la selección está, en principio, abierta para cualquier jugador con pasaporte alemán. Hay esperanza, por tanto, para jugadores como Andrich, que últimamente no han estado.

¿Tiene Robert Andrich realmente opciones de regresar al equipo de la DFB con Jürgen Klopp?

Sin embargo, también forma parte de la realidad que el internacional en 19 ocasiones, con 31 años ya cumplidos, no está precisamente predestinado por edad para la reconstrucción que pretende Klopp. Sobre todo porque, especialmente si Klopp vuelve a utilizar a Joshua Kimmich como mediocentro, Alemania cuenta en la posición de Andrich en el centro del campo con un abanico bastante amplio de opciones, entre ellas jugadores más jóvenes como Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo o Tom Bischof.

El requisito básico para volver a entrar posiblemente en la órbita de la selección es, como es lógico, que Andrich sea titular en su club. En las últimas semanas se había especulado con una salida del veterano, y el Eintracht Fráncfort figura como interesado. «No tengo la sensación de que el club quiera deshacerse de mí», subrayó ahora Andrich, dejando claro que actualmente no hay ningún indicio de un traspaso. En el centro del campo del Bayer compite por los puestos de titular con Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez y Kennet Eichhorn. Este último, sin embargo, estará de baja por el momento a causa de una enfermedad metabólica, lo que, según Sport Bild, cambia la planificación de plantilla del Werkself.

Según esa información, antes de la baja de Eichhorn todavía podían salir este verano dos centrocampistas del trío formado por Andrich, Garcia y Fernandez. Ahora, al parecer, como máximo solo uno de los tres dejará el club.