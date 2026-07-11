En el Inter, ahora le toca a la defensa: las casas de apuestas mantienen a Muharemovic como opción y se analiza el fichaje de N’Dicka

Mientras se define el futuro de Anan Khalaili, el Inter busca reforzar la defensa. Según Sisal, la pista que lleva a Tarik Muharemovic sigue abierta: la Juventus, antes muy interesada en el jugador del Sassuolo, ha bajado el ritmo en las últimas horas, lo que anima al Inter a valorar una cuota de 2,25.





En Italia se sigue valorando el fichaje de Evan N’Dicka (Roma, a 6,00), mientras la Juventus podría intentar fichar a Gleison Bremer (a 5,00). Por contra, se antoja complicado el fichaje del veterano John Stones (a cuota 9,00), libre tras su etapa en el Manchester City. El objetivo del Inter es claro: reforzar la plantilla campeona con incorporaciones de nivel. El objetivo es revalidar el título, y así lo reflejan los analistas de apuestas de Planetwin365: los nerazzurri vuelven a ser los grandes favoritos para ganar la liga 2026/2027, con una cuota de 1,90; muy por detrás quedan Nápoles (6,00), Juventus (7,00) y el dúo Milan-Roma (8,00).



