Argentina sufrió pero alcanzó la final del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

Los «bailarines del tango» repitieron el guion de su partido contra Egipto en octavos, cuando perdían 2-0 y marcaron tres goles en los últimos minutos.

La primera parte fue tensa y tuvo varios enfrentamientos, reflejo de su larga rivalidad.

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Los jugadores argentinos desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

La tensión empezó pronto: un encontronazo tras una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson detuvo el juego y encendió las protestas. Las faltas y los roces se sucedieron.

El árbitro estadounidense Ismail Al-Fath amonestó a Anderson (m. 37) por una entrada sobre Messi y a Martínez (m. 42).

El ambiente tenso persistió hasta el descanso, cuando varios jugadores de ambos equipos discutieron con el árbitro sus decisiones.

Un segundo tiempo distinto

En la segunda parte Inglaterra se adelantó en el 55 con gol de Anthony Gordon, lo que obligó a los Tres Leones a replegarse a su área para defender su ventaja ante una avalancha de ataques argentinos, hasta que Enzo Fernández logró empatar en el minuto 85 con un potente disparo, tras un pase de Lionel Messi.

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2 con un cabezazo tras un centro de Messi, clasificando a Argentina para la final.

Con este triunfo, Argentina defiende su corona y disputará la final el domingo ante España, que ayer venció 2-0 a Francia.







