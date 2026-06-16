Un reportaje periodístico revela hoy un giro clave en el caso judicial del jugador del Real Madrid, que podría ingresar en prisión en los próximos días.

Raúl Asensio, defensa del Real Madrid, es juzgado junto a otros tres canteranos por grabar y difundir un vídeo sexual explícito de una menor sin su consentimiento.

Según «AS», la Fiscalía de Canarias podría retirar la petición de prisión si el jugador se disculpa ante las dos mujeres afectadas.

La fiscal Mercedes Gil Castillo, que pedía dos años y medio de cárcel para Asensio, lo comunicó este martes durante una vista preliminar en la sala 5 del Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

La Fiscalía pide que Asensio se siente en el banquillo con sus tres excompañeros del filial madridista, acusados de grabar y difundir el vídeo. —una de ellas menor de edad— en Gran Canaria durante el verano de 2023. El Ministerio Público mantiene que el jugador cometió un delito al mostrar el vídeo a otra persona sabiendo que se había grabado sin consentimiento.

Sin embargo, acepta el argumento de la defensa: la responsabilidad penal puede extinguirse con el perdón de las víctimas, pues el delito contra la intimidad es semipúblico y la ley española lo permite.