El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, regresó a la memoria goleadora tras marcar un gol polémico en el partido ante el Al Faisaly por la Roshn Saudi League.

El Al Nassr visitó al Al Faisaly este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, en la jornada undécima de la Roshn League.

En el minuto 49 del encuentro, Ronaldo marcó el segundo gol del Al Nassr, tras desviar hacia el fondo de la red, con un cabezazo, un centro que envió su compatriota João Félix desde un tiro libre.

En un primer momento, el árbitro acudió a la tecnología de video para comprobar la validez del gol, en medio de las protestas de los jugadores del Al Nassr, aunque finalmente lo concedió tras confirmar que Ronaldo no estaba en fuera de juego.

La polémica no se detuvo ahí, ya que algunos usuarios de las redes sociales consideraron que el gol lo había marcado un defensor del Al Faisaly en propia puerta por error, y no la estrella portuguesa.

Sin embargo, la página oficial de la Liga de la Roshn Saudi League concedió el gol efectivamente a Ronaldo, poniendo fin a esta polémica.

Según la red de estadísticas "Opta", el Al Faisaly se convirtió en el equipo número 25 al que el "misil de Madeira" le marca en su historial de participaciones en la Roshn League, superando a Nasser Al Shamrani, leyenda del Al Hilal, que marcó a 24 equipos.

Ronaldo quedó cerca de alcanzar el récord que ostentan Salem Al Dawsari y el sirio Omar Al Somah, quienes marcaron a 27 equipos, además del marroquí Abderrazak Hamdallah, que anotó a 26 equipos.

Cabe recordar que este es el gol número 982 en la carrera de Ronaldo, quedando a solo 18 goles de convertirse en el primer jugador en alcanzar la barrera de los 1000 goles en la historia del fútbol.