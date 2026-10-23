¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Traducido por

En el camino hacia Al-Soma y Al-Dawsari: Cristiano Ronaldo destroza una leyenda del Al-Hilal con un gol polémico

C. Ronaldo
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

La estrella portuguesa vuelve a marcar

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, regresó a la memoria goleadora tras marcar un gol polémico en el partido ante el Al Faisaly por la Roshn Saudi League.

El Al Nassr visitó al Al Faisaly este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, en la jornada undécima de la Roshn League.

En el minuto 49 del encuentro, Ronaldo marcó el segundo gol del Al Nassr, tras desviar hacia el fondo de la red, con un cabezazo, un centro que envió su compatriota João Félix desde un tiro libre.

En un primer momento, el árbitro acudió a la tecnología de video para comprobar la validez del gol, en medio de las protestas de los jugadores del Al Nassr, aunque finalmente lo concedió tras confirmar que Ronaldo no estaba en fuera de juego.

La polémica no se detuvo ahí, ya que algunos usuarios de las redes sociales consideraron que el gol lo había marcado un defensor del Al Faisaly en propia puerta por error, y no la estrella portuguesa.

Sin embargo, la página oficial de la Liga de la Roshn Saudi League concedió el gol efectivamente a Ronaldo, poniendo fin a esta polémica.

Según la red de estadísticas "Opta", el Al Faisaly se convirtió en el equipo número 25 al que el "misil de Madeira" le marca en su historial de participaciones en la Roshn League, superando a Nasser Al Shamrani, leyenda del Al Hilal, que marcó a 24 equipos.

Ronaldo quedó cerca de alcanzar el récord que ostentan Salem Al Dawsari y el sirio Omar Al Somah, quienes marcaron a 27 equipos, además del marroquí Abderrazak Hamdallah, que anotó a 26 equipos.

Cabe recordar que este es el gol número 982 en la carrera de Ronaldo, quedando a solo 18 goles de convertirse en el primer jugador en alcanzar la barrera de los 1000 goles en la historia del fútbol.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google