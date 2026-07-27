Este artículo se publicó por primera vez el 28 de noviembre de 2022 y ahora ha sido actualizado.

Se le puede poner casi el reloj. No al minuto exacto, pero el momento aproximado es siempre el mismo. Cuando el Borussia Dortmund juega en casa y el partido lleva alrededor de una hora, llega el anuncio. Desde 1995.

Eso sí: no puede ser un partido del BVB como local en la Bundesliga. Si se da esa condición, y solo entonces, suena la siguiente petición: "Señor Pieper, por favor acuda al punto de información bajo la grada norte". También hay variaciones; a veces se le pide que vaya a la entrada del museo del club, el "Borusseum", o a la puerta de acceso 26. Pero siempre se llama a un señor Pieper.

Ese señor Pieper estaba sentado en el estadio en casi todos los casos. Pero nunca atendió la petición, y quien sigue al BVB en realidad ya lo sabe. Porque el siempre buscado señor Pieper se llamaba en realidad Gerd y hasta septiembre de 2021 fue directivo de los negriazillos. A comienzos de julio de 2024 murió tras una larga enfermedad a la edad de 80 años.

Gerd Pieper era un verdadero rostro de Dortmund. Desde 2003, Pieper, aficionado del BVB desde su infancia y también socio del club desde 1983, formó parte del consejo de supervisión de la entidad. El expresidente Gerd Niebaum le llevó hasta allí. Un año más tarde asumió la presidencia, y en noviembre de 2008 se añadió el cargo de vicepresidente. El director general Hans-Joachim Watzke lo calificó de "grand seigneur" tras su salida por motivos de salud.

BVB y Pieper presentan: "Diiiiie asistencia"

La búsqueda del señor Pieper en el estadio, sin embargo, se originó mucho antes de su llegada a su club favorito. Desde 1969, Pieper estuvo al frente de la cadena de perfumerías "Stadt-Parfümerie Pieper", fundada por sus padres y con sede en Herne. Hace tres años y medio la dejó en manos de sus hijos, que ahora cuentan con más de 150 sucursales y más de 1100 empleados.

Sin embargo, en noviembre de 2025 la empresa solicitó la insolvencia en autoadministración. Más recientemente fue adquirida por la familia francesa de inversores y empresarios Konckier. Ahora, la nueva jefa, Johanna Schlurmann, ha confirmado a Ruhr Nachrichten que el patrocinio de tantos años no continuará en el futuro.

Desde 1990, la perfumería de Pieper había ejercido como patrocinador del Borussia. Entre los aficionados de Dortmund es famosa por una razón: solo y siempre era mencionada cuando se hacía el anuncio de la asistencia.

Siempre se decía: "Diiiiie asistencia, como siempre presentada por Stadt-Parfümerie Pieper. Seis veces en Dortmund y más de 150 veces en Alemania". Estas dos frases se pronunciaban con una ligera entonación cantarina que, para los visitantes habituales de los partidos del BVB en casa, sonaba tan pegadiza que probablemente una de cada dos personas podría recitarla de memoria.

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El BVB se sintió desposeído de poder por la UEFA en su propio estadio

El problema era el siguiente: si los westfalianos jugaban la Champions o la Europa League, la DFB-Pokal o la Supercopa, solo podían presentarse y mencionarse los patrocinadores de las respectivas federaciones; palabra clave: comercialización centralizada. Todos los demás patrocinadores tenían que hacerse invisibles y ser tapados. Así que también la Stadt-Parfümerie Pieper quedaba descartada en esos partidos.

Esto ocurrió por primera vez en la temporada 1995/96, cuando el campeón alemán de Dortmund debutó en la Champions League. "Todavía pletóricos por el título de campeón, de repente nos vimos confrontados con el hecho de que ya no podíamos poner entradas VIP a disposición de nuestros clientes corporativos. Eso provocó malestar entre las empresas anunciantes que nos acompañaban", recuerda el entonces mánager del BVB Michael Meier en declaraciones a SPOX.

El club se sintió desposeído de poder en su propio estadio ante las numerosas medidas dictadas por la UEFA. Meier mantuvo entonces largas discusiones en las más altas instancias del organismo rector europeo y luchó, en cierto modo, por el enfoque regional. En esencia perdió, pero pudo apuntarse un importante éxito parcial para Dortmund.

El mánager del BVB Michael Meier y su astuta idea

"El de Dortmund está acostumbrado a beber también cerveza de Dortmund. Entonces llegaron de repente con Heineken y desterraron del estadio a la cervecera local. Eso nos golpeó muchísimo como ciudad cervecera y se percibió como una desfachatez", cuenta Meier. Logró un compromiso: en algunos puntos del estadio se servía ese jugo de cebada no querido; en otros, podía correr la cerveza que por entonces era habitual de Dortmunder Actien-Brauerei.

El patrocinador Pieper también estaba decepcionado y opinaba que la línea de la UEFA era injusta. En su caso, a Meier se le ocurrió finalmente la astuta idea de seguir mencionando el nombre Pieper: simplemente se llamaba a un "señor Pieper" inmediatamente antes del anuncio de la asistencia. Desde entonces, eso se convirtió en algo habitual.

"También nos había apoyado antes en tiempos menos exitosos. Yo le dije: de todos modos, todo el mundo sabe que en algún momento después del descanso se va a anunciar la asistencia, en este caso por la UEFA, y nosotros simplemente te llamamos antes. Los espectadores están acostumbrados a eso y tú tienes tu publicidad, pero también tienes que pagar por ella", dice Meier con una sonrisa.

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Al principio, la publicidad fingida del BVB para Pieper no se ocultó

"Me pareció una gran idea, una gran ocurrencia, y me sumé de inmediato", dijo Pieper hace años al fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. Originalmente, según Meier, la publicidad fingida ni siquiera se ocultaba tanto como ocurrió más recientemente. "Al principio todavía se anunciaba al 'señor Pieper de Stadt-Parfümerie Pieper'".

Solo después de algunos años la UEFA se dio cuenta de que probablemente algo no podía cuadrar. "Entonces dijimos: ¡Eso es agua pasada! Nosotros cumplimos con la norma. Primero tendrían que demostrárnoslo. Y como eso les resultaba imposible, al final lo dejaron pasar por alto. Hoy la UEFA seguramente puede reírse de ello", afirma Meier.