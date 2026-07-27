Este artículo se publicó por primera vez el 28 de noviembre de 2022 y ahora ha sido actualizado.

Se puede poner casi el reloj con ello. No al minuto exacto, pero el momento aproximado siempre es el mismo. Cuando el Borussia Dortmund juega en casa y el partido lleva alrededor de una hora, llega el anuncio. Desde 1995.

Eso sí: no puede ser un partido del BVB como local en la Bundesliga. Si se da esa condición, y solo entonces, suena la siguiente petición: "Señor Pieper, por favor acuda al puesto de información bajo la grada norte". También hay variaciones, a veces se le pide que vaya a la entrada del museo del club, el "Borusseum", o al acceso 26. Pero siempre se llama a un señor Pieper.

Ese señor Pieper estaba sentado en el estadio en casi todos los casos. Pero nunca atendió la petición, y quien apoya al BVB en realidad también lo sabe. Porque el siempre buscado señor Pieper se llamaba en realidad Gerd de nombre de pila y fue directivo de los negriazillos hasta septiembre de 2021. A principios de julio de 2024 murió tras una larga enfermedad a los 80 años.

Gerd Pieper era un auténtico rostro de Dortmund. Desde 2003, Pieper, aficionado del BVB desde su infancia y también socio del club desde 1983, formaba parte del consejo de supervisión de la entidad. El expresidente Gerd Niebaum lo llevó a ello. Un año después asumió la presidencia y, en noviembre de 2008, se sumó el cargo de vicepresidente. El director general Hans-Joachim Watzke lo calificó de "grand seigneur" tras su salida por motivos de salud.

BVB y Pieper presentan: "Laaaaa cifra de espectadores"

Sin embargo, la búsqueda del señor Pieper en el estadio se originó mucho antes de su entrada en su club favorito. Desde 1969, Pieper era propietario de la cadena de perfumerías "Stadt-Parfümerie Pieper", fundada por sus padres y con sede en Herne. Hace tres años y medio la dejó en manos de sus hijos, que ahora disponen de más de 150 sucursales y más de 1100 empleados.

Sin embargo, en noviembre de 2025 la empresa presentó una solicitud de insolvencia con autoadministración. Más recientemente fue adquirida por la familia francesa de inversores y empresarios Konckier. Ahora, la nueva jefa, Johanna Schlurmann, ha confirmado a los Ruhr Nachrichten que el patrocinio mantenido durante años ya no continuará en el futuro.

Desde 1990, la perfumería de Pieper había actuado como patrocinador del Borussia. Entre los aficionados de Dortmund es famosa por ello, porque se la mencionaba única y exclusivamente, y siempre, cuando llegaba el anuncio de la cifra de espectadores.

Siempre se decía: "Laaaaa cifra de espectadores, como siempre presentada por Stadt-Parfümerie Pieper. Seis veces en Dortmund y más de 150 veces en Alemania". Estas dos frases se pronunciaban con un ligero canturreo en la voz que, para los visitantes veteranos de los partidos del BVB en casa, sonaba tan familiar que probablemente uno de cada dos podría recitarlo de memoria.

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El BVB se sintió despojado de poder por la UEFA en su propio estadio

El problema era el siguiente: si los de Westfalia jugaban en la Champions o la Europa League, en la Copa de Alemania o en la Supercopa, solo podían presentarse y mencionarse los patrocinadores de las respectivas federaciones, palabra clave: comercialización centralizada. Todos los demás patrocinadores tenían que hacerse invisibles y ser cubiertos. Así que la Stadt-Parfümerie Pieper también quedaba descartada en esos partidos.

Eso ocurrió por primera vez en la temporada 1995/96, cuando el campeón alemán de Dortmund debutó en la Champions League. "Todavía eufóricos por el campeonato, nos vimos de repente confrontados con que ya no podíamos poner entradas VIP a disposición de nuestros clientes empresariales. Eso provocó malestar entre las empresas anunciantes que nos acompañaban", recuerda el entonces mánager del BVB Michael Meier en conversación con SPOX.

El club se sintió despojado de poder en su propio estadio ante las numerosas medidas dictadas por la UEFA. Meier mantuvo entonces largas discusiones en los niveles más altos del organismo rector europeo y luchó, en cierto modo, por el enfoque regional. En lo esencial perdió, pero pudo anotarse un importante éxito parcial en Dortmund.

El mánager del BVB Michael Meier y su astuta idea

"El ciudadano de Dortmund está acostumbrado a beber también cerveza de Dortmund. Entonces aparecieron de repente con Heineken y desterraron del estadio a la cervecera local. Eso nos golpeó muchísimo como ciudad cervecera y se percibió como una desfachatez", cuenta Meier. Logró un compromiso: en algunos puntos del estadio se servía el no deseado zumo de cebada y, en otros, podía correr la entonces habitual cerveza de Dortmunder Actien-Brauerei.

El patrocinador Pieper también estaba decepcionado y opinaba que el rumbo de la UEFA era injusto. En su caso, a Meier se le ocurrió finalmente la astuta idea de seguir mencionando el nombre Pieper, simplemente haciendo llamar a un "señor Pieper", justo antes de anunciar la cifra de espectadores. Desde entonces, eso pasó a ser de lo más habitual.

"También nos había apoyado antes en tiempos menos exitosos. Le dije: total, todo el mundo sabe que en algún momento después del descanso se da a conocer la cifra de espectadores, en este caso por la UEFA, y nosotros simplemente te llamamos justo antes. Los espectadores están acostumbrados a ello y tú tienes tu publicidad, pero también tienes que pagar por ella", dice Meier con una sonrisa.

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La publicidad fingida del BVB para Pieper no se ocultó al principio

"Me pareció una idea estupenda, una gran broma, y me sumé de inmediato", dijo Pieper hace años al fanzine de Dortmund schwatzgelb.de. Según Meier, en un principio tampoco se ocultó tanto la publicidad fingida como ocurría últimamente. "Al principio todavía se anunciaba al 'señor Pieper de la Stadt-Parfümerie Pieper'".

Solo después de algunos años la UEFA se dio cuenta de que probablemente allí algo no podía cuadrar. "Entonces dijimos: ¡Eso ya es agua pasada! Nosotros nos atenemos a la norma. Primero tendrían que demostrárnoslo. Y como eso les resultaba imposible, al final lo dejaron pasar. Hoy la UEFA seguramente puede reírse de ello", dice Meier.