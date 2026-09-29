Nathaniel Brown apenas disputó su décimo partido internacional contra Grecia. Aun así, el lateral izquierdo de 23 años del FC Bayern ya figuraba entre los veteranos del once inicial alemán. Solo Jonathan Tah y Joshua Kimmich pueden presumir de muchos más partidos, mientras que Karim Adeyemi y Felix Nmecha están ligeramente por delante de Brown en ese ranking.

Es probable que al seleccionador Jürgen Klopp le hayan dado muchos quebraderos de cabeza varias posiciones antes de su primera convocatoria. Pero el lateral izquierdo parecía estar bien cubierto a corto y largo plazo gracias a Brown. Como era de esperar, Klopp lo incluyó en el once inicial en sus dos primeros partidos internacionales, en Países Bajos y contra Grecia. El problema: Brown dejó una impresión decepcionante en líneas generales. Exactamente igual que últimamente en el FC Bayern, donde ha perdido terreno en la pugna con Alphonso Davies.

En ambos partidos internacionales, Brown sí dejó destellos en ataque. En su mejor acción, generó la espectacular ocasión clarísima fallada por Karim Adeyemi en el 1-1 contra Países Bajos. En conjunto, sin embargo, a Brown le faltó capacidad de desequilibrio. En la decepcionante derrota por 0-1 contra Grecia, por ejemplo, solo uno de sus ocho centros encontró destinatario.

Lo preocupante fue, sobre todo, su deficiente comportamiento defensivo. Brown tuvo grandes problemas con sus rápidos rivales directos Crysencio Summerville y Konstantinos Karetsas, y en repetidas ocasiones se abrieron espacios a su espalda. Además, en el empate tardío contra Países Bajos, Brown perdió el duelo directo con el goleador Cody Gakpo.

Selección alemana: ahora les toca mostrarse a Raum y Mittelstädt

Como la mayoría de los jugadores de la primera convocatoria, Brown también abandonó el lunes la concentración de la selección. ¿Debe preocuparse ahora por su puesto de titular? En los otros dos partidos internacionales, contra Serbia el jueves y en Grecia el domingo, podrán mostrarse David Raum y Maximilian Mittelstädt.

Ambos mantuvieron en los últimos años un duelo permanente por el puesto en el lateral izquierdo, hasta que Brown debutó en octubre de 2025 y se consolidó como titular en primavera. En el Mundial, Brown era fijo y se convirtió en uno de los pocos puntos positivos de una débil selección alemana. La recompensa: un traspaso de 50 millones de euros del Eintracht Frankfurt al FC Bayern, donde en verano se encontró directamente en una posición muy prometedora.

Su rival Alphonso Davies venía entonces de unos meses complicados. Recién recuperado de una rotura del ligamento cruzado, el jugador de 25 años había sufrido una rotura de fibras musculares en la recta final de la temporada anterior. En el tan esperado Mundial en casa, Davies finalmente solo jugó 16 minutos con Canadá. Regresó a Múnich de nuevo tocado, se entrenó primero de forma individual y, sumando todos los amistosos, solo estuvo 66 minutos sobre el césped.

Mientras tanto, el recién llegado Brown se abrió paso con buenas actuaciones y además demostró su versatilidad. Debido a la falta de efectivos en ataque, Brown comenzó como mediapunta en la victoria por 2-1 en la Supercopa contra el Borussia Dortmund y marcó el importante gol de la ventaja. El propio Brown se mostró sorprendido por su inusual ubicación: "Sobre todo en los primeros partidos, pensaba que me iban a utilizar atrás a la izquierda".

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FC Bayern: Alphonso Davies es uno de los ganadores del inicio de temporada

Esta decisión del entrenador Vincent Kompany no solo provocó sorpresa en Brown, sino también en Klopp. "Tenemos por fin un lateral izquierdo y entonces lo ponen de mediapunta", se quejó Klopp durante el duelo con el VfB Stuttgart en Sat1. Naturalmente, en tono de broma, aunque seguramente también iba al menos un poco en serio. Cuando la situación de efectivos en la mediapunta terminó por relajarse, Brown regresó a su posición natural y ahora compite allí con el recuperado Davies por minutos.

Brown fue titular en la Copa de Alemania contra el VfL Osnabrück y en la Bundesliga contra el SV Elversberg, pero tras actuaciones más bien decepcionantes fue sustituido pronto en ambos casos por Davies. Contra el Elversberg, la remontada llegó finalmente también gracias a la participación de Davies. En el estreno de la Champions League contra el FK Bodö/Glimt, Brown se quedó en el banquillo durante todo el partido. Contra el Union Berlin entró solo poco antes del final, después de que Davies brillara con dos asistencias.

En total, el canadiense ya suma cuatro participaciones de gol esta temporada. Davies parece físicamente en forma como hacía mucho tiempo, se acerca a su antiguo mejor nivel y está considerado como uno de los ganadores del inicio de temporada.

Mientras Brown ahora también tropezó con la selección, Davies, por cierto, disfruta de su tardía luna de miel. Como un viaje justo después de su boda en verano no había sido posible por cuestiones de calendario, renunció a los amistosos de Canadá en esta ventana internacional tras hablarlo con el seleccionador Jesse Marsch. El lunes, Davies compartió en Instagram un vídeo de un partido de vóley playa en la playa bajo las palmeras.