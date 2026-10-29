El fútbol está lleno de ellas. Historias de grandes promesas que despiertan enormes expectativas desde muy jóvenes, pero que luego no consiguen cumplirlas en el competitivo mundo del fútbol profesional. Su estrella se apaga y, con el tiempo, su nombre solo vuelve a mencionarse cuando alguien pregunta: «¿Qué fue de él?».

Yusuf Demir llevaba camino de convertirse, para bien o más bien para mal, en una de esas historias. «La caída de la exjoya del Barça va a peor», rezaba un titular de Sport Bild a principios de febrero. El Galatasaray había rescindido sin más el contrato que Demir, entonces todavía de 22 años, había firmado tres años y medio antes. En ese tiempo apenas disputó 26 partidos con el poderoso club turco. Demir había pasado de niño prodigio a jugador que no había cumplido las expectativas.

Con 15 años, el zurdo de extraordinaria técnica había llamado la atención por primera vez fuera de Austria. A principios de enero de 2019, en la Mercedes-Benz Junior Cup, un prestigioso torneo sub-19 de fútbol sala celebrado en Sindelfingen, encadenó brillantes actuaciones con el equipo juvenil del Rapid de Viena ante los filiales del Bayern de Múnich, el VfB Stuttgart y el Liverpool FC, entre otros. Después de aquello, el talento puro de Demir con el balón estaba en boca de todos. Fue elegido mejor jugador del torneo: desde su primera edición, en 1991, nunca había habido un MVP más joven.

A finales de 2019, Demir debutó como profesional con el Rapid a los 16 años. Un año después de su primera exhibición en la Mercedes-Benz Junior Cup, volvió a ser elegido mejor jugador del torneo en 2020 y esta vez incluso ganó el título con los vieneses. Desde entonces lo acompañó la etiqueta de «Messi austríaco», halagadora por un lado, pero por otro nunca beneficiosa para un jugador joven. Sus objetivos estaban a la altura: «Por ejemplo, ganar tantos títulos como sea posible o incluso la Champions League. En lo personal, desde que era pequeño sueño con ganar algún día el Balón de Oro», dijo en su momento Demir, entonces de 17 años, a Transfermarkt.

Yusuf Demir fichó por el FC Barcelona a los 18 años

Al principio, su transición al fútbol de adultos en el Rapid fue bastante bien. Pronto empezó a jugar con regularidad, entró en el once titular y, pese a su juventud, ya tenía un papel importante. Quizá le habría venido bien quedarse más tiempo en el club de su ciudad y seguir desarrollándose allí con calma. Pero entonces apareció el gran FC Barcelona, justo cuando acababa de cumplir 18 años.

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«Tenía muchas ganas de ir allí», dijo Demir recientemente a la Wiener Zeitung. Hoy todos sabemos que no funcionó. Atribuirlo únicamente a que dar el salto a un club de talla mundial como el Barça fue demasiado prematuro sería simplificar las cosas. También hubo circunstancias desafortunadas que complicaron su situación en Barcelona.

El Barça, con problemas de liquidez desde hacía años, atravesaba dificultades económicas especialmente graves cuando Demir llegó en el verano de 2021. En el terreno de juego, el joven, cedido inicialmente por el Rapid por una módica cantidad de 500.000 euros, mostró buenas maneras, recibió oportunidades con cierta frecuencia y rindió bastante bien. Pero las condiciones de la operación estipulaban que, tras diez partidos, el Barcelona tendría que fichar definitivamente al mediapunta por diez millones de euros.

El fatídico disparo al larguero de Yusuf Demir en el Barça

Sin embargo, los catalanes, agobiados por las deudas, acabaron sin poder asumir ese gasto. Demir tuvo que comprobar, para su desgracia, que en el fútbol el destino de una persona a veces depende de unos centímetros. A finales de noviembre de 2021, la leyenda del Barça Xavi, que poco antes había sustituido a Ronald Koeman como entrenador, incluyó a Demir en el once titular para el partido de Champions League contra el Benfica. En el minuto 43, el entonces jugador de 18 años estuvo cerca de conseguir los tres puntos, pero su precioso disparo con rosca de zurda desde el vértice derecho del área no entró en la portería: se estrelló en el larguero.

Unos centímetros más abajo y el Barcelona quizá habría ganado el partido, con lo que se habría clasificado para octavos de final tras la quinta jornada de la fase de grupos. Pero, como el larguero se interpuso entre Demir y el gol de sus sueños, el encuentro terminó 0-0. En la última jornada, el Benfica acabó superando a los españoles, que perdieron 0-3 ante el Bayern de Múnich. En lugar de disputar la Champions League, el Barça solo jugó la Europa League en la segunda mitad de la temporada y dejó de ingresar una cantidad importante de dinero. Por eso ya no había fondos para fichar definitivamente a Demir, que nunca llegó a disputar su décimo partido con el club al que tanto había querido ir.

Por supuesto, no tiene mucho sentido especular sobre cómo habría sido la trayectoria de Demir en otras circunstancias. Lo cierto es que su etapa en el Barça terminó después de solo medio año y, en enero de 2022, el internacional austríaco en cuatro ocasiones regresó al Rapid. Otro medio año después se marchó al Galatasaray por seis millones de euros, donde las cosas no le fueron nada bien. «El mundo del fútbol en Turquía es muy diferente. Los turcos son emocionales, fanáticos, impulsivos. Me costó adaptarme», dice el hijo de padres turcos sobre su fallida etapa en Estambul, y subraya que, por su mentalidad, es «austríaco».

¿Cómo ha sido la carrera de Yusuf Demir desde su fichaje por el Galatasaray?

Como estaba muy lejos de hacerse con un puesto de titular en el Galatasaray, Demir se marchó cedido al FC Basilea en 2023. Sin embargo, entre otros factores, los problemas físicos hicieron que su esperanza de relanzar su carrera en Suiza se convirtiera en un capítulo más de un lento declive. Al año perdido en Basilea le siguió otro año y medio perdido en el Galatasaray, donde casi nunca jugó en liga. Y después de sumar apenas 29 minutos en la Süper Lig, repartidos en una aparición como suplente durante la primera mitad de la temporada 2025/26, el club y el jugador decidieron poner fin a su vínculo a principios de febrero de 2026.

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El Rapid acogió a Demir, que quería regresar a su país a toda costa. Pero, tras varios años con muy pocos minutos de juego, era lógico que su estado físico no fuera el mejor. Por eso, el jugador aceptó una medida llamativa: «Debido a mi falta de forma física, no le pedí ni un céntimo al Rapid durante los primeros meses», reveló Demir a la Wiener Zeitung. Solo recibió un salario conforme al «convenio colectivo», «para poder estar dado de alta». Así, quien a los 18 años había jugado la Champions League con el FC Barcelona y había ganado millones en el Galatasaray pasó de repente a cobrar únicamente el salario mínimo. «Eran unos 1.500 euros», contó Demir.

En sus primeros meses de vuelta en Viena también quedó patente lo mucho que le faltaba físicamente a la antigua gran promesa. No disputó su primer partido hasta abril y, a mediados de mayo, la temporada pasada terminó para él con una actuación de lo más desafortunada. En una derrota por 0-2 ante el Sturm Graz, volvió a ser titular con el Rapid por primera vez desde su regreso, pero tuvo que abandonar el campo tras poco más de 20 minutos. Frustrado, había lanzado una bota fuera del terreno de juego y esta salió en dirección al cuarto árbitro. El colegiado lo consideró una conducta antideportiva y le mostró la tarjeta roja. «No fue intencionado. Solo quería tirar la bota fuera y salió en la dirección equivocada», se defendió Demir.

Yusuf Demir vuelve al Rapid de Viena: listo para relanzar su carrera

Ahora puede reírse de aquello. También porque esta temporada, por fin, las cosas vuelven a irle bien. «He podido trabajar duro para mejorar», explicó Demir en Sky, donde contó que durante el verano recuperó por completo su forma física. «Había cosas que tenía que cambiar, y nosotros, como entrenadores, teníamos que ayudarlo», afirmó el técnico Johannes Hoff Thorup en el pódcast 1899FM.

Bajo las órdenes del danés, Demir está mostrando un gran nivel de forma constante en la temporada 2026/27 y es un fijo en el líder de la Bundesliga austríaca. En los últimos ocho partidos de liga ha participado directamente en ocho goles, con cuatro tantos y cuatro asistencias. El jugador de exquisita técnica ya no solo marca diferencias: también juega para el equipo. Tiene «cierta libertad en ataque, pero el trabajo defensivo no es negociable, es importante», recalcó Demir recientemente. Y demuestra sobre el césped que, ahora que tiene 23 años, es «un jugador nuevo», como elogió el entrenador Hoff Thorup.

«Estoy seguro de que volveré a dar que hablar», había anunciado Demir ya en primavera. Sigue siendo joven, aunque ha vivido mucho, y parece haber madurado lo suficiente como para que nada se interponga en esta nueva oportunidad de impulsar su carrera. «El fútbol es fútbol aquí y allí», dice Demir, que concilia con los pies en la tierra su pasado en Barcelona y su regreso a los orígenes. «Da igual lo alto que hayas llegado: eso no te convierte en mejor persona. Sigues sentándote a la mesa con tus padres. Eso no ha cambiado».