El Bayern Múnich alemán comienza su andadura en la Liga de Campeones de Europa (2026-2027) con toda su artillería ante el Bodø/Glimt noruego, en el estadio Allianz Arena la noche de este jueves.

Según la alineación anunciada por el club bávaro, el técnico belga Vincent Kompany apostará por Manuel Neuer en la portería, y por delante de él, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en la línea defensiva.

En el centro del campo juegan Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović y el regresado al once titular, Jamal Musiala, tras un periodo de dudas sobre su estado físico, mientras que la estrella marroquí Ismaël Saibari se sienta en el banquillo.

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En la delantera, arrancan Michael Olise y Luis Díaz en las bandas, por detrás del veterano delantero Harry Kane.

El Bayern ha logrado la victoria en todos sus 22 partidos inaugurales anteriores en la Liga de Campeones, desde el año 2003. Además, el equipo cuenta con un sólido registro en su estadio, ya que no ha perdido en los últimos 38 partidos de fase de grupos, o fase de liga de la Liga de Campeones, en el Allianz Arena, con 36 victorias y dos empates.

El Bayern disputa el encuentro tras su empate sin goles ante el Schalke en la Bundesliga, lo que puso fin a una larga racha del gigante bávaro sin cosechar este resultado a nivel doméstico, mientras que el Bodø/Glimt afronta el duelo después de convertirse en una de las grandes sorpresas del fútbol europeo durante la temporada pasada, cuando logró resultados llamativos ante grandes clubes.

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