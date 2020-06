¿En duda el récord de Esteban Paredes como máximo artillero del fútbol chileno?

Una asociación de investigadores levantó la polémica respecto a la marca del delantero de Colo Colo, quien estaría aún igualado con Francisco Valdés.

El 5 de octubre de 2019 el capitán de , Esteban Paredes, entró en la historia dorada del fútbol chileno al anotar en el triunfo por 3-2 en el Superclásico frente a Universidad de , conquista que lo alzó como el máximo artillero del balompié nacional con 216 anotaciones, superando así al legendario Francisco "Chamaco" Valdés, quien ostentaba 215 dianas. De hecho, esa conversión le permitió al goleador del Cacique inaugurar el "Paseo de las Estrellas" de la ANFP.

Sin embargo, esa marca fue puesta en duda debido a que desde el propio organismo, tras un estudio de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH), levantaran la polémica reconociendo que se contabilizó un tanto que, según su criterio, no aplica. Lo anterior, tras su grito en 2011 en duelo que posteriormente la tienda alba perdió ante por secretaría (0-3) tras la mala inscripción de Joan Muñoz. Aquel cruce terminó en cancha 2-2 en el Estadio Monumental.

Así lo explicó el presidente de esta agrupación, Sebastián Núñez. "Lo primordial es que hay un gol que no le corresponde a Paredes", explicó. "El del partido anulado contra Cobresal genera la controversia. La ANFP en ese tiempo salió al paso y dijo que había revisado sus estadísticas. Nunca dijo cuáles (...) Se hizo la celebración con Paredes en cancha, frente a la U, y resulta que no correspondía. De eso estamos todos seguros, en el grupo éramos 18 investigadores y desde ayer somos 22. Todos llegamos a la conclusión con una investigación exhaustiva que Chamaco y Paredes están empatados. No hay duda de eso", sostuvo en diálogo con La Cuarta.

Mientras que Rodrigo Robles, gerente de ligas de la ANFP, indicó que: "Esteban Paredes tiene 215 goles y, por ahora, comparte el récord con 'Chamaco' Valdés... Nuestro criterio se rige en virtud de la información oficial del partido, es decir, de la planilla del juego y esta consigna un 3-0 a favor de Cobresal", afirmó el directivo en AS. “Sabemos que es complicado no considerar un gol para un goleador sobretodo de la calidad de Paredes. Sin embargo, hay que ceñirse al reglamento, lo que en ningún caso le resta méritos a Esteban”, cerró.

De este modo, el Tanque estaría igualado con Valdés, por lo que tendrá la posibilidad de superar la barrera histórica cuando se reanude el Campeonato Nacional, suspendido por la pandemia a causa del Covid-19. "Estoy tranquilo, ya que para mí el récord está listo y fue en cancha", remató Paredes al sitio Dale Albo.