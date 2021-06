En directo presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid: vídeo, streaming en vivo y TV

Tras ser anunciado ayer oficialmente como técnico madridista, el italiano ofrece una rueda de prensa este miércoles 2 de junio. Goal te lo cuenta.

No está siendo una semana cualquiera para Carlo Ancelotti. Después de ser anunciado ayer como entrenador del Real Madrid, este miércoles 2 de junio ofrece la primera rueda de prensa de su segunda etapa en el banquillo blanco. Recién desvinculado del Everton, con el que tenía contrato hasta 2024, misma fecha hasta la que se ha comprometido con la entidad madridista, atenderá a los medios de forma telemática desde las 18:00 horas en Valdebebas.

Sigue en directo la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid

Aparece Carlo Ancelotti, que ya ha firmado su contrato junto a Florentino Pérez, junto a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales.

Mensaje inicial: "Muchas gracias al Real Madrid. Quiero darle las gracias al presidente, que me ha querido aquí, a José Ángel Sánchez, a toda la directiva. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí, en la que siento que es mi casa. Voy a poner toda mi energía para hacerlo como en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de los dos años que pasé: los títulos, la relación que he tenido con todos... Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, este nuevo desafío. Sé lo que es entrenar al Real Madrid, pero lo hago con mucho gusta, mucha felicidad... Intentaré dar el máximo".

Sensaciones: "Lo afronto con toda la energía y toda la responsabilidad. Es una responsabilidad, pero bonita porque es el club más prestigioso del mundo y es normal tener más responsabilidad que en otros sitios. Lo acepto y lo voy a hacer como en el pasado, al máximo que puedo".

Sergio Ramos: "El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones con la mejor plantilla posible. He llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. Ni me imaginaba un Madrid sin Ancelotti y pasó, así que hay que aceptarlo. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado, así que no he tenido tiempo de hablar con José Ángel de la plantilla. Conozco a muchos jugadores, he trabajado con algunos. Me gusta volver y trabajar con ellos, uno de ellos con Sergio Ramos. No hemos tenido tiempo para hablar de ello".

Mbappé, como Cristiano en el pasado: "Creo que los jugadores de calidad te dan más posibilidades de triunfar. Creo que es importante encontrar un equilibrio, capacidad de sacrificarse... Después, claro, la individualidad te da algo más, pero la base es el equilibrio, la capacidad de jugar juntos".

Evolución: "El fútbol ha cambiado en estos cinco años pero la idea es la misma. El Madrid tiene que ser ofensivo, eso es la historia de este club y lo que quiere la afición".

Planes: "No he hablado aún de ello. Conozco muy bien la plantilla, también a los jóvenes del segundo equipo y a los que vuelven después del préstamo. Tenemos muchas opciones en la plantilla, esto es verdad, y quiero hacer una evaluación de todos con mucha calma y mucha tranquilidad. La primera vez que vine llegaron desde el Castilla cuatro jugadores muy jóvenes, Morata, Nacho, Casemiro y Jesé, y lo hicieron muy bien. Carvajal regresó del préstamo en el Bayer. Gracias al entusiasmo de los jóvenes hemos tenido éxito junto a los jugadores con experiencia".