Rueda de prensa de Zidane previa al Sevilla vs Real Madrid: “Nunca he pensado que sea intocable, ni de jugador ni de entrenador"

El entrenador francés, más cuestionado que nunca, comparece ante los medios antes de visitar al Sánche-Pizjuán.

Zinedine Zidane vive uno de sus peores momentos como entrenador del . El técnico vive una situación complicada en la UEFA Champions League, donde sólo le vale ganar el próximo partido para pasar a octavos de final y en , donde los blancos están lejos de la lucha por el título.

"Sabemos la situación, la conocemos, queremos competir y cambiar el chip. Confío en los jugadores, la situación es complicada y nos han pasado muchas veces situaciones similares. Mañana es un partido para demostra qué es el Real Madrid", comentó.

¿Ha dejado de ser intocable?: “Nunca he pensado que sea intocable, ni de jugador ni de entrenador. Estoy aquí para vivir hasta el último día. Veremos lo que pasa. Tenemos un partido mañana y pensamos únicamente en ganar el partido. Lo demás no me importa. Intento hacer un gran partido mañana para ganar los tres puntos”.

¿Prioriza la Champions a LaLiga?: “Lo más importante es el partido de mañana, no podemos pensar en el miércoles. Queremos puntuar ante un rival muy bueno, lo necesitamos. Nos gustan los partidos así y sólo pensamos en eso”.

¿Ha sentido el respaldo del club?: “Completamente, del club y de todos. Es una suerte enorme estar aquí y pelear por este club. Los jugadores también saben lo que es estar aquí. Tenemos que conectar con lo bueno que sabemos hacer”.

Las críticas: “No puedo comentarlo. Hacéis vuestro trabajo, no me molesta. Mi cargo es este, ser entrenador del Real Madrid y cuando no ganas es normal que haya críticas. No va a cambiar lo que pienso de mis jugadores ni el trabajo de todos los días”.

Sergio Ramos: “No vamos a arriesgar nada, si Sergio puede estar, va a estar. Es la situación y la conocemos. No quiero a un jugador con molestias para que se haga después más daño. Veremos cómo lo haremos mañana. Prefiero tener a todos los jugadores”.

¿Qué espera?: “El Sevilla siempre es bueno y competitivo, como son ellos. Cada entrenador elige su once y mañana es otro partido. Vamos a ver con quién salen mañana”.

¿Le han apoyado los jugadores?: “Los jugadores siempre me han demostrado su cariño pero no es lo más importante. Tenemos que sacar esto adelante juntos y es lo que tenemos que hacer hasta el último día. Lo que quieren los jugadores es darlo todo en el campo. Ellos son los primeros que no están contentos. Hay que juntarse todos y tener el mismo camino para sacar esto adelante”.

¿Hará cambios en el sistema por los problemas defensivos?: “No es el dibujo, tenemos que estar concentrados cuando no tenemos el balón y no me parece que hayamos encajado muchos goles. Hemos tenido muchos partidos con la portería a cero y es lo que vamos a intentar a hacer mañana”.

¿La situación más difícil a la que se ha enfrentado?: “Seguramente sea la situación más difícil, las críticas siempre llegan en los momentos complicados. No pienso en estas cosas, pienso en positivo y en concentrarnos en lo que sabemos hacer. Mañana tenemos la oportunidad de demostrar que somos un gran equipo”.