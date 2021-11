El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido este viernes en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano, perteneciente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander, el cual se disputará este sábado a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu. El equipo madridista tratará de buscar la victoria con la intención de situarse líder a expensas de lo que haga la Real Sociedad este domingo en el Reyno de Navarra ante Osasuna.

El partido ante el Rayo

"Quiero ver a un Real Madrid que necesita hacer un partido completo, jugamos contra un equipo que está jugando muy bien. El Rayo es un equipo que me gusta, juega directo y defiende bien".

Cansancio en el equipo

"Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores, por esto se hacen las rotaciones. No me parece que el equipo esté muy cansado en este período. Es verdad que en el último partido solo hice dos cambios pero porque no quería cambiar la dinámica del partido. No he hecho cambios en el medio porque falta Valverde y porque Modric, Kroos y Casemiro lo están haciendo bien".

Gareth Bale

"Ha entrenado hoy con el equipo pero no va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos. Irá a Gales y el equipo médico evaluará si está disponible para jugar o no. Dependerá mucho de como se sienta el jugador. Lo importante es que Bale está bien".

Los enfados con los cambios

"Ayer hablé con un jugador, no voy a decir su nombre. A veces se cambia a un jugador porque no juega bien y el jugador lo entiende. Él me ha dicho que si un jugador no se enfada cuando lo cambian no es un jugador, y yo estoy de acuerdo. Yo cuando Capello no me ponía me enfadaba".

La situación de Eden Hazard

"El jugador no está contento, está claro que no está contento. Tiene calidad, está siendo profesional y merece tener minutos, y los va a tener si sigue así. Mañana puede ser que sea titular o que entre. Lo importante es que esté enchufado. Es muy fácil meter en el banquillo a un jugador que no está siendo profesional, pero él está siendo profesional en los entrenamientos".

¿Está contento?

"Estoy muy bien, muy ilusionado. Estoy disfrutando cada día en este club y en esta ciudad. Me encuentro muy bien"

¿Hazard titular?

"He dicho que va a tener minutos, pero de inicio... tengo que pensarlo. Tengo tiempo para decidir la alineación de mañana".

La situación de Bale con la afición

"La afición está enfadada con Bale... puede ser que porque sus últimos años no han sido buenos, pero nadie olvida lo que ha hecho Bale aquí. Nos ha ayudado a ganar la Champions y la Copa en 2014, la Champions contra el Liverpool y creo que la afición del Real Madrid no olvida esto. Tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión muy importante y cuando esté bien y merezca jugar, va a jugar".

Titular con Gales

"Si el equipo nacional te llama tu tienes la obligación de mandar al jugador explicando bien la situación. Luego el equipo nacional tiene una semana para evaluar su condición. Ni el club ni el equipo nacional de Gales ni el jugador van a tomar riesgos si no se encuentra bien".

Pitos ante el Shakhtar

"La reacción de la grada la tenemos que tener en cuenta. Hubo tramos en los que el equipo defendió muy abajo. A nosotros nos importa mucho la opinión de la afición. Cuando pita, es porque exigen más. Está claro que es algo que tenemos que tener en cuenta".

¿El Real Madrid ha dado el visto bueno para que Bale viaje con Gales?

"Él tiene el alta médica. Si se entrena con el equipo es porque tiene el alta médica. Nosotros no podemos decir al equipo nacional que no puede jugar, le hemos hecho unas pruebas que dicen que está totalmente recuperado. Luego el equipo nacional evaluará si puede jugar o no".

El juego del equipo

"Creo que cada partido tiene su historia y su estrategia. Por ejemplo, el partido de ida y de vuelta contra el Shakhtar, la estrategia era la misma, pero los partidos salieron distintos. En cada partido la estrategia cambia. Podemos presionar ante el Rayo más arriba porque juegan de manera distinta".

Dani Ceballos

"Dani me gusta como jugador, le vi el año pasado en el Arsenal. Lo ví muchas veces y me gusta como jugador. Está volviendo de una lesión importante, está empezando a trabajar de manera individual pero necesita un poco más de tiempo para entrenar con el grupo".

El esquema del equipo y el nivel de Valverde y Camavinga

"Con un 4-3-3, Hazard puede jugar por la izquierda, tenemos que ver si puede jugar también en la derecha. Valverde tiene 21 años, es un jugador fantástico, es como Camavinga que tiene 18. Pueden aprender mucho, son el presente y van a ser el futuro del equipo en los próximos años".

El sistema defensivo

"El equipo defensivamente ha mejorado, tenemos que tener una mejor organización colectiva de los cuatro, a veces no se mueven juntos. En el gol del Shakhtar dos estaban más adelantados que los otros. En los últimos cinco partidos creo que hemos encajado tres goles, uno en el 92 ante el Barcelona. Creo que el equipo ha mejorado y va a mejorar".

El balón parado en ataque

"Es verdad que no hemos marcado mucho. Los lanzadores son buenos y estamos trabajando la posición dentro del área. Espero que mejoremos muy pronto. El año pasado en el Everton marcamos muchos goles así, en el posicionamiento en el área tenemos que mejorar".