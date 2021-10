El presidente del Barcelona presenta al técnico del filial como nuevo entrenador interino, a la espera de la llegada de Xavi Hernández

Xavi Hernández será el nuevo entrenador del Barcelona si el club azulgrana y el Al Sadd de Qatar llegan a un acuerdo en los próximos días. Hasta entonces, el Barça necesita un entrenador que dirija los encuentros importantes que el equipo tiene a corto plazo. Este sábado, los blaugrana reciben al Alavés, mientras que el próximo martes se juegan la vida en la Champions League en Ucrania, ante el Dinamo de Kiev.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Para estos dos partidos, Joan Laporta pensó en Sergi Barjuan. El técnico del filial blaugrana se hará cargo del primer equipo de manera interina hasta que llegue Xavi, con el que empezará un nuevo e ilusionante proyecto. Este viernes, en la previa del partido ante el Alavés, Sergi Barjuan y el mismo presidente Laporta atenderán a los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

En la sala de prensa de la Ciutat Esportiva también están presentes el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, el director de fútbol Mateu Alemany, el secretario técnico Ramon Planes y el CEO del club, Ferran Reverter, además de los responsables del gabinete de presidencia de Laporta, Manana Giorgadze, Enric Masip y Jordi Finestres. La rueda de prensa se puede seguir a través de este canal de Goal.

Reflexiones de Laporta

"Estamos aquí porque os quiero comunicar que Sergi Barjuan dejará temporalmente el Barça B y llevará la dirección técnica del primer equipo. Valoramos mucho su decisión, porque es un hombre de club y tiene la experiencia para hacer esta tarea. Merece toda la confianza. Asumir la dirección técnica del Barcelona sabemos que tiene cierta complejidad. Todo ha venido motivado por la destitución de Ronald Koeman tras el partido ante el Rayo. Me gustaría hacer una pequeña referencia. Le estamos muy agradecidos porque asumió al dirección técnica en un momento de máxima dificultad. Además, ha sido una persona de club. Sigue siendo un grande del Barça y le tendremos siempre en la memoria colectiva del barcelonismo. Ronald, además, se lleva una Copa del Rey en su palmarés. Si no ha seguido más tiempo es porque los resultados han decidido. Nuestra opinión, compartida con la dirección técnica, es que la situación ya era insostenible. Ante esta situación, pensábamos que si no actuábamos podía provocar una merma importante en nuestras aspiraciones, que son las de luchar por los títulos. No está fácil, pero estamos vivos en LaLiga y en la Champions. A partir de este domingo, Sergi se sentará en el banquillo hasta que cerremos el nuevo entrenador. Entendréis que mantenga la reserva de las opciones que tenemos".

Rueda de prensa

Preguntas para Laporta

Timings para el nuevo entrenador: "Nosotros estamos centrados en el corto y medio plazo, como es obvio. Tenemos a Sergi, que asume la dirección técnica. Esta es nuestra voluntad. Conoce la casa, conoce nuestro sistema y es un hombre de éxito. Ha formado parte de los equipos más exitosos del club, con Johan Cruyff. La mayoría de aficionados del Barcelona le conoce. Estamos esperanzados e ilusionados. Estamos con ganas que siga la temporada. Se ha hecho un cambio importante, pero si se ha hecho ya os he dicho que ha sido por los resultados. La filosofía es clara, un estilo genuino de jugar al fútbol que nos ha dado a lo largo de la historia grandes éxitos. Sergi conoce a fondo la plantilla y podrá trabajar con normalidad. Le deseamos muchos éxitos. Desde la dirección de fútbol se está trabajando en las otras opciones, sin prisas".

Opción Xavi Hernández: "Mantendré la reserva de las opciones que tenemos, porque no actuaríamos como profesionales y podríamos perjudicar todo lo que se está haciendo desde la dirección de fútbol".

Opinión de Laporta sobre Xavi: "Está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo en esta faceta. Hablo con él muy a menudo. Desde hace dos meses, cuando dimos este margen de confianza que teníamos que darle a Koeman, hemos venido hablando. Conozco perfectamente su opinión sobre el equipo que tenemos, lo que cree que tenemos que hacer. Hablamos como dos personas que nos apreciamos, mi opinión es muy buena".

Más sobre Xavi: "Yo siempre he dicho que algún dia Xavi Hernández entrenará al Barça. Y se lo he dicho a él. Me fío de las personas que tengo alrededor y que siguen la evolución de Xavi y otros entrenadores para ver si son los adecuados. Tengo una relación personal muy buena con él. Tiene un entorno magnífico y es una persona que ya veremos como evoluciona."

Qué dice Xavi sobre el equipo: "Son conversaciones privadas entre amigos, no las puedo desvelar. Pediría a Sergi que tenga ambición, que sea decidido, que no tenga miedo a probar soluciones porque las que se han intentado no han ido bien. Lo que dice él, devolver la alegría. Los que han vivido el Barça, como Xavi, y han convivido con algunos jugadores, te pueden dar claves y pueden ver situaciones que hay que afrontar".

Por qué no llegó Xavi antes: "Llevo hablando durante la campaña electoral y durante todo este tiempo. No se ha cortado nunca la comunicación entre nosotros. Lo que sí le comenté es que intentaría que Ronald cumpliera su contrato, por el personaje que es, porque es un mito del barcelonismo, y porque tenemos que agradecerle que asumiese la dirección técnica en un momento de máxima dificultad. Lo había comentado con Xavi y con otras personas. Es público y notorio que hubiera tenido que tomar esta decisión antes. Pero lo hicimos por respeto a la personalidad".

Xavi en verano: "No se enfrió la relación. De manager general no lo veía a Xavi. Estuvimos hablando y sé de la ilusión que le hace venir a ser entrenador. Hemos mantenido conversaciones de este tipo y de otro tipo, porque tenemos un período de nuestras vidas en el que tenemos muchas cosas a recordar. No solo estuve analizando la situación con Xavi y llegué a la conclusión de que tenía que darle margen de confianza a Koeman, por la personalidad que es. Lo podíamos haber hecho entonces, sí, pero se daban unas situaciones más complicadas que ahora. Pensamos que era lo mejor y asumo la responsabilidad. Ahora estamos haciendo lo que debíamos ante la situación insostenible".

Xavi preparado para el Barça: "No he cambiado nunca el discurso sobre Xavi. Lo vengo diciendo desde que se fue a Qatar, acabará siendo el entrenador del Barça. Me gustaría que fuera el entrenador durante mi presidencia, aunque no se cuando. Es cierto que los informes que tenemos son muy buenos. No he seguido Al Sadd, pero con él sí hemos visto partidos del Barça juntos y los hemos comentado. Todas las noticias que nos llegan sobre Xavi son positivas. Sé que en los medios está el nombre de Xavi, pero el Barça tiene otras opciones".

Finiquito de Koeman: "La relación con Koeman está bien, por lo menos por parte nuestra. Se lo comunicamos con total respeto. Entiendo que ha visto nuestro esfuerzo a la hora de dar un margen de confianza. La situación era insostenible. Él me dijo que lo entendía. Sabemos que esto es la ley del fútbol. Las negociaciones para la rescisión van bien. Respetaremos los derechos de ambas partes, intentaremos hacer lo mejor para el Barça y para él".

Sergi ante el Dinamo de Kiev: "El partido importante que tenemos es el Alavés, este sábado por la noche. Para todos es importantísimo este partido en casa. Estamos enganchados a LaLiga y no podemos desengancharnos. Si no llegamos a fallar en algunos partidos estaríamos mejor situados. Nuestros rivales directos han fallado mucho y hay equipos que lo están haciendo bien. Vamos a luchar por LaLiga. Y en Champions, el martes hay un partido importantísimo en Kiev. En principio estará Sergi en el banquillo, estamos tranquilos porque lo hará muy bien".

Refuerzos con el nuevo entrenador: "Llegue antes o después del parón, si se han de hacer refuerzos será en el mercado de invierno. Seguimos en una situación bastante limitada. Hemos ganado un poco de margen salarial, pero estamos trabajando para revertir esta situación. Es el fútbol. Las decisiones deportivas acaban imponiéndose ante la situación económica aunque sea complicada. Siempre buscamos soluciones. La destitución de Koeman es un ejemplo en este sentido. En cuanto a reforzar, creo que Sergi conoce perfectamente el filial y tomará las decisiones que considere. Cuando llegue el nuevo entrenador ya lo hablaremos, pero las circunstancias son las que son. Si lo analizamos con detenimiento, el equipo puede ser más competitivo de lo que ha sido hasta ahora".

Decisión tarde: "Es opinable, pero posiblemente sí. Hay unas circunstancias que me llevaron a tomar la decisión, pero ahora, visto lo visto, igual sí que lo tenía que haber decidido antes. Pensamos que Koeman se merecía un margen de confianza y recuperar a los lesionados. Era una manera de motivar tanto al entrenador como al equipo. Yo también me he hecho esta pregunta y tienes razón en formularla. Probablemente tuviéramos que haber decidido antes y asumo la responsabilidad. Si lo analizo fríamente, todavía ganamos en casa al Dinamo y al Valencia, pero han venido una serie de resultados que han hecho la situación insostenible. Habíamos entrado en una deriva muy peligrosa para desengancharnos de todo. Esperemos que esto sea una motivación y se remonte".

Soluciones para la plantilla: "El rol corresponde a la dirección de fútbol y al técnico más que a mí. No picaré, no diré cómo se tiene que llevar esta plantilla. Se puede mejorar, la podemos compensar y Ronald lo ha intentado. Ha tenido muchos lesionados. Cuando estén recuperados se podrán conseguir los objetivos que queremos".

Margen para el nuevo entrenador: "Tendrá el apoyo total de la junta directiva que presido y de la dirección de fútbol. En una situación de dificultad hemos intentado hacerlo con Koeman y ahora Sergi tiene todo nuestro apoyo. Es un hombre valiente y está dispuesto a continuar mientras haga falta. Veremos como evoluciona. Que al final se cierra con un entrenador, tendrá todo nuestro apoyo y toda nuestra exigencia, porque aspiramos a ganar todas las competiciones. En el Barça no hay años de transición. El fútbol no es una ciencia exacta, esto lo hace muy atractivo. Sergi tiene este punto de exigencia y el que viene también la tendrá y será un ganador".

Paciencia con un nuevo entrenador: "El estilo del Barça es genuino e innegociable. No creo que se haya perdido el estilo, lo que sí nos hemos alejado un poco. Queremos recuperar las esencias. El fútbol evoluciona y los entrenadores son más versátiles. Sergi sabe que en el Barça nos gusta tener la pelota, tener profundidad y crear ocasiones. Cruyff ya nos lo dijo, prefería ganar por 6-5 que por 1-0".

Proceso de elección de Sergi: "Jordi forma parte de la secretaría técnica y él fue muy próximo por razones de su buena relación con Ronald. La secretaría técnica, con Mateu al frente, nos informa de la situación. Entonces acabamos de tomar al decisión de destituir a Ronald. Antes de decírselo, pensábamos en Sergi como recambio. Pero sí que es verdad que para no deshacer la estructura, pensamos que Albert Capellas, de quién también tenemos muchas referencias, podía hacerlo. Pero al final decidimos, por su recorrido y conocimientos, que fuera Sergi y que Albert cogiera el filial".

Finiquito de Koeman y cómo afecta a fichajes: "Todo afecta. Es pagar un dinero que no estaba previsto, claro que afecta. Como era una situación que se hubiera podido tomar antes, ya habíamos calculado qué representaría económicamente para el club. El director general ya había empezado a hacer el trabajo para tenerlo resuelto. La cantidad está bajo la confidencialidad del contrato, aunque es importante. El tema económico nos lo miramos más que nunca, más de lo que se lo han mirado los directivos precedentes. Lo resolveremos satisfactoriamente para ambas partes".

Qué se pide a los entrenos: "Pedimos intensidad, disciplina, respeto, sentido de la responsabilidad y alegría. Esto exigimos. Son unos profesionales. Dentro de esta profesionalidad, quiero que se lo pasen bien. El tema de Agüero lo comentáis siempre. A parte de que no es exactamente así, en Manchester el día empieza antes. Esto tiene algo que ver. En fin, respeto las opiniones de todos, pero esto no es relevante".

Preguntas para Sergi

Primer objetivo y líneas maestras: "Quiero dar las gracias al club por la confianza y mandar un abrazo a Ronald. Al final tienes poco margen de trabajo. Cuando juegas martes y sábado tienes poco margen, además que llegamos en una situación muy compleja. Hoy hemos intentado exponer los criterios para mañana. Es muy fácil trabajar con jugadores como estos, porque son de gran calidad y ejecutan muy rápido. Me ha gustado lo que he visto hoy, los conceptos y la idea. Tenemos que enchufarnos y estar todos unidos. Tenemos que vivir el partido intensamente, es muy importante. La forma de jugar no cambiará porque los jugadores son los mismos, pero sí puede que algunos conceptos tácticos nos den otras soluciones".

Soluciones para la plantilla: "Lo primero que quiero es que vuelva la alegría. Han demostrado que saben competir. Mañana tenemos que intentar, con todos los recursos que tenemos, ganar el partido. Estoy convencido de que si vamos recuperando todos los efectivos y la idea de fútbol vertical nos ayudará a asumir el reto de ir más arriba".

Entrenador intervencionista: "Si me conocéis, sabéis que tengo ambición y soy ganador. Tenemos que intentar revertir la situación. Mi intervención dependerá de lo que vea en cada momento y de lo que exija cada situación. Puede intervenir más o menos, dependerá del momento".

Como se prepara un partido en dos días: "Es difícil, no han pasado ni 24 horas. Es una situación de estrés y tienes que dominarla lo más rápido que puedas. Hemos visto vídeos, tenemos a los ayudantes, gente que ha trabajado conmigo en el Barça B. El Alavés ha ido a mejor, han cambiado el sistema y a balón parado son peligrosos. Con lo que hemos trabajado buscaremos las máximas debilidades del rival".

Vestuario a nivel psicológico: "He visto al equipo muy bien. Ha habido momentos de entrenar seriamente y otros de partidido con libertad. Hay que compaginar estos momentos. Creo que con esto y los cuatro retoques que queremos hacer iremos tirando. Es difícil variar cosas con tan poco tiempo. El estilo es innegociable y con esto tenemos que trabajar, picar piedra y llegar a lo que queremos, que es ser protagonistas con la pelota, que tiene que entrar. Puedes reír o llorar, pero lo importante es que la pelotita entre".

El artículo sigue a continuación

Estado físico de los jugadores: "No puedo valorar en un entreno quién ha entrenado mejor o peor. Llevo menos de 24 horas, son dos entrenos que son casi de recuperación. El plazo es muy limitado. Con un entrenador nuevo, lo que quieren todos es gustar".

Dembélé y Ansu Fati: "Dembélé ha entrenado con todos y tiene opciones de entrar en la convocatoria. Ansu Fati no ha entrenado hoy, es muy difícil que pueda entrar. Casi imposible".

Entrenamientos con Koeman: "No sé qué hacían anteriormente. Sé qué quiero yo, qué propongo y qué me gusta. Les he pedido intensidad y cosas que me gustan ver".