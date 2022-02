El Barcelona denunció la semana pasada ante la Fiscalía varios asuntos que, tras una profunda auditoría 'forensic', determinó que podrían ser constitutivos de delito y que pertenecen al mandato de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, que dirigió la entidad desde 2014 hasta 2021. Para salir de dudas, el club llevó varias de las irregularidades analizadas ante la justicia para que sean investigadas, un extremo con el que la Fiscalía Provincial de Barcelona ya ha empezado a trabajar. Este martes, el presidente Joan Laporta explica ante los medios de comunicación y en una comparecencia en directo todas esas supuestas irregularidades cometidas por la junta anterior.

Entre ellas, la firma de una gran cantidad de contratos cercanos a 200.000 euros, pero que no llegan a la cifra exacta, un asunto destapado en este medio. Existen decenas de contratos de 196.000, 198.000 o 199.000 euros, una cantidad que, según la normativa interna, evita por muy poco el control del Comité de Adjudicaciones, fijado en una cifra de 200.000 euros. También forma parte de la documentación un pago por adelantado de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias de ruido y polvo durante la demolición del Miniestadi, así como varias comisiones abonadas, entre las que se encuentran una de 10 millones de euros por el fichaje del brasileño Malcom y otra que, supuestamente, facturó el abogado del expresidente Bartomeu.

La rueda de prensa empezó a las 11:00 horas y se puede seguir a través de BarçaTV+ y en este canal de Goal.

Exposición del presidente Laporta

"Encargamos una due dilligence a Deloitte. Esta due dilligence detectó una serie de operaciones de dudosa razonabilidad económica que necesitaban de más estudio. Lo pusimos en manos de la agencia Kroll, que detectó un cuadro de operaciones que detectaron pagos sin causa, pagaos con causa falsa y pagos desproporcionados. Es una conducta desleal contra el patrimonio del club. ¿Qué hicimos? Después de consultarlo con expertos, lo sometimos a la Fiscalía de Barcelona. La Fiscalía es la que vela por el principio de legalidad y la que insta a la persecución de las conductas supuestamente delictivas. Ellos tienen los recursos. Hicimos una denuncia de hechos incontestables. Con estos hechos, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para facilitar la investigación.

Lo hemos hecho porque los socios y socias, que son los propietarios, tienen el derecho de conocer las actuaciones que llevaron al club a una situación de ruina. No queremos, de ninguna manera, ser cómplices de estas actuaciones que llevaron al club a esta situación delicada económica y patrimonialmente".

Exposición del vicepresidente económico, Eduard Romeu

"Intuíamos que la situación era compleja. Al llegar, nos entregaron unas carpetas en las que había mychas cosas, entre ellas dos que quemaban: la deuda en forma de bonos a largo plazo que por incumplimiento nos reclamaban a corto plazo; luego, no hay dinero para pagar las nóminas de los jugadores. Aterrizamos y pedimos una due dilligence, que nos hace una foto del estado real del club. A partir de ahí, hacemos un plan de viabilidad 2021-26. La foto dice que tenemos una deuda de 1.350 millones de euros. Siguen diciendo que son 558. Si cogemos el balance, son 558. El problema es cuando te sumerges y ves muchos conceptos que son deuda: 389 millones de salarios diferidos de jugadores, 160 millones corresponden a un exceso de valoración de jugadores como queda acreditado por LaLiga, 80 millones de litigios que tenemos el convencimiento que no se nos sentenciará, 79 millones de anticipo de derechos de televisión, 40 millones abonados del estadio en período de carencia, 56 millones de compromisos con el Ayuntamiento por el Espai Barça. Si sumamos, encontrarán esta cifra. En estas dos últimas temporadas, el Barça ha perdido más de 600 millones. De estos 600, solamente 135 corresponden al efecto Covid según la circular de LaLiga.

Todo comporta un desequilibrio patrimonial, esos 450 millones de fondos propios negativos. En una empresa ordinaria sería una situación de quiebra. Nos marcamos un plazo de cinco años para corregirlo. Y solo se corrige con beneficios recurrentes y extraordinarios. La foto la marcan los gastos e ingresos. La masa salarial es el eje fundamental donde ponemos todos nuestros esfuerzos. Estamos un 40% por encima de los competidores, es una situación insostenible. Hemos podido rebajar 27 millones de coste financiero. En gastos generales, se está revisando punto por punto. Llevamos ya 25 millones ahorrados. A parte de la masa salarial, se está haciendo el trabajo, pero todo tiene un límite. Tenemos que crecer en ingresos. No es el momento más propicio para el mercado.

Si no hay una mejor oferta, BLM la preferimos mantener en casa. En el Barça Studios se está buscando el mejor compañero de viaje, aunque ahora no lo hemos encontrado. En patrocinios, cerca tendremos noticias positivas. Iremos cumpliendo, con un poco de retraso, y llegaremos a las cifras que nos proponemos. La carga que nos dejan es grande, pero esto solo lo arreglaremos nosotros. No nos escudaremos en esto para arreglar la situación".

Las presuntas irregularidades. Presenta el abogado de la 'forensic'

Por qué se ha puesto en manos de Fiscalía: "Representa la Ley. La Fiscalía tiene unos medios que el club no tiene. Dirige a la policía y tiene departamentos especializados en delicuencia económica compleja".