En defensa de Zidane... El seleccionador de Argelia: «Messi es excepcional por esto... y le dedicamos la victoria a Argentina»

Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, elogió a Lionel Messi tras llevar a Argentina a la victoria 3-0 sobre los «Guerreros del Desierto» en la jornada inaugural del Grupo 10 del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi acaparó el protagonismo: jugó su partido internacional 200 con Argentina y marcó tres goles (17', 60', 76'), lo que permitió al campeón iniciar con buen pie la defensa del título.

Con estos tantos, el capitán argentino llegó a 16 goles en fases finales de la Copa del Mundo, igualando el récord de Miroslav Klose y superando por uno a Ronaldo.

Tras el partido, Petković declaró a Reuters: «Messi es un jugador excepcional. No es cualquiera; ha sido elegido mejor del mundo siete u ocho veces».

Reconoció que su equipo sufrió en el último tercio del campo y añadió: «Por desgracia, le dimos a Argentina algunos espacios, pero Messi tiene una claridad mental asombrosa en los momentos difíciles, y eso es lo que lo convierte en un jugador excepcional».

“Siempre hace que todo parezca fácil, aunque no lo sea. Es un ejemplo de sencillez y elegancia. Además, toda Argentina trabaja para él: hoy hicieron diez tiros, siete fueron suyos”.

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En defensa de Zidane

El seleccionador bosnio rechazó culpar al portero Luka Zidane y destacó que los errores fueron más colectivos que individuales.

Zidane podría haber reaccionado mejor ante el primer gol de Messi y, después, se le escapó un disparo que permitió al argentino marcar su segundo tanto en el minuto 60.

Petković declaró: «No es propio de mí culpar a un jugador en concreto. Cometimos errores, permitimos que los argentinos se movieran con libertad entre 16 y 25 metros de nuestra portería y les dejamos disparar sin presión. Debemos aprender de esto para los próximos partidos».

Argelia se medirá a Jordania y Austria en sus dos próximos partidos del Grupo 10.