En defensa de Ronaldo: Piers Morgan insulta a Jorge Jesus y vaticina su futuro

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Las declaraciones de Jorge Jesus sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal no pasaron desapercibidas y desataron reacciones airadas. La más destacada fue la del comunicador británico Piers Morgan, conocido por defender al capitán del Al Nassr, que optó por responder con dureza al seleccionador portugués.

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Las declaraciones llegaron tras la dura derrota que sufrió la selección portuguesa ante Dinamarca por 1-4 en el Estadio Municipal de Braga, en un partido que reabrió el debate sobre la ausencia de Ronaldo en la selección, coincidiendo con las críticas dirigidas al cuerpo técnico.

Al término del encuentro, se le preguntó a Jesus hasta qué punto echa de menos la selección al delantero del Al Nassr, y el técnico, de 72 años, respondió con sarcasmo: «¿Echarlo de menos? ¿Cómo? Ya no está en la selección, a no ser que venga a verme solo para hacerme compañía».

La respuesta despertó un enorme interés, sobre todo porque llegó tras una derrota dolorosa y en un momento en el que la ausencia de Ronaldo en la selección portuguesa sigue siendo objeto de debate, por lo que las palabras del entrenador se trasladaron rápidamente a las redes sociales.

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El periodista italiano Fabrizio Romano difundió las declaraciones de Jesus a través de su cuenta en X, lo que llevó a Piers Morgan a comentarlas, aprovechando la ocasión para lanzar una crítica directa al técnico portugués por su postura respecto al capitán del Al Nassr.

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Según recogió el diario portugués Record, el comunicador británico escribió en respuesta a las palabras de Jesus: «Este payaso tampoco estará en la selección si Portugal sigue siendo aplastada como hoy (sábado)», en alusión a la abultada derrota ante Dinamarca.

El ataque de Morgan no es el primero contra el técnico portugués en los últimos tiempos, ya que el comunicador inglés ha adoptado una clara postura crítica hacia Jesus a raíz de los comportamientos y acontecimientos que precedieron a la salida de Cristiano Ronaldo de los planes de la selección.

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El fuerte enfrentamiento entre Ronaldo y Jesus estalló durante la concentración de septiembre de 2026, después de que se le pidiera calentar en el partido ante Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA sin que llegara a entrar como suplente. El jugador consideró que Jesus había incumplido un acuerdo previo sobre su participación y abandonó la concentración antes del partido de ida contra Dinamarca.

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Después, Ronaldo acusó a Jesus de «faltar a su palabra» en dos ocasiones: al no hacerlo jugar ante Noruega y al no respetar los puntos que habían acordado decir en la rueda de prensa. Por su parte, la Federación Portuguesa impuso a Ronaldo una sanción de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración, y el 5 de noviembre Ronaldo anunció su retirada internacional tras una trayectoria de 23 años. Más tarde, Jesus respondió que no se siente culpable y que tenía intención de convocar a Ronaldo, al tiempo que subrayó su respeto por la decisión de retirarse.

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