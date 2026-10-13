Max Eberl ejerce como director deportivo del Bayern de Múnich desde marzo de 2024. Sus dos primeras temporadas completas tuvieron algo en común: estuvieron marcadas por el temor a perder gratis al verano siguiente a jugadores clave con un considerable valor de mercado y por los intensos esfuerzos para evitarlo de algún modo. Negociaciones casi interminables, el interés de otros clubes como medida de presión, exigencias siempre nuevas e informaciones constantes sobre el estado de las conversaciones.

Eberl y la dirección deportiva acabaron cerrando los acuerdos más importantes, aunque a costa de un enorme esfuerzo económico. En febrero de 2025, Alphonso Davies renovó su contrato, que estaba a punto de vencer, y Jamal Musiala también firmó uno nuevo. Joshua Kimmich hizo lo propio en marzo. La renovación de Leroy Sane, que en principio se pretendía cerrar, no llegó a buen puerto: se marchó gratis al Galatasaray de Estambul, algo que, por supuesto, nadie ha lamentado en Múnich. En febrero de 2026 se cerró la renovación de Dayot Upamecano.

¿Y ahora? En este momento, la única renovación apremiante es la de Harry Kane, cuyo contrato vence el próximo verano. Según coinciden varios medios, la semana pasada se produjo un avance decisivo en las negociaciones. De acuerdo con el presidente Herbert Hainer, solo quedan por resolver «detalles», como el tratamiento de los derechos de imagen y de la personalidad, antes de que el goleador de 33 años renueve hasta 2029. La pregunta ya no es si Kane renovará, sino cuándo.

Manuel Neuer y Sven Ulreich podrían poner fin a sus carreras en 2027

Una vez que Kane firme, el próximo verano solo vencerán otros dos contratos de futbolistas del primer equipo: los de Manuel Neuer (40) y Sven Ulreich (38). Todo apunta a que ambos veteranos porteros pondrán entonces fin a sus carreras. Jonas Urbig es el elegido para ser el futuro número uno, y ya se debate incluso la posibilidad de adelantar el relevo en la portería.

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Así pues, una vez cerrada la renovación de Kane, Eberl y la dirección deportiva dejarán de tener urgencias contractuales a corto plazo. Y tampoco las tendrán a medio plazo, como demuestra la situación de cara al verano de 2028. Entonces podrán marcharse gratis Sacha Boey y Hiroki Ito (de quienes Eberl preferiría haberse desprendido mucho antes), Min-Jae Kim, cuyo nombre también ha sonado en ocasiones como posible venta, y Serge Gnabry. Gnabry ya es más bien un jugador de rotación y, con casi 33 años para entonces, todo apunta a que su importancia deportiva ya no será tan grande.

En otras palabras: tras la renovación de Kane, todos los jugadores clave con proyección tendrán contrato al menos hasta 2029. Eberl se encontrará entonces en una situación sumamente cómoda y completamente desconocida para él si se tienen en cuenta las dos temporadas anteriores. Mucho antes de que termine el año, habrá concluido todas las negociaciones internas de renovación que corrían prisa.

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Después de Harry Kane, ¿cuándo renovará Michael Olise con el Bayern de Múnich?

Después habrá que evitar una situación delicada en la temporada 2028/29 mediante renovaciones estratégicas con suficiente antelación. A día de hoy, los contratos de numerosos jugadores importantes vencen en 2029: Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (y probablemente Kane).

La renovación de Olise encabeza la agenda de Eberl. Desde su llegada al Bayern de Múnich en 2024, el francés de 24 años se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y se le vincula insistentemente con grandes clubes internacionales, sobre todo con el Real Madrid. «Nos gustaría renovar a Michael más allá de 2029. Ese es nuestro deseo, pero también hay una tercera parte», dijo Eberl tras el empate 2-2 contra el FC Augsburgo del sábado. «Para ser sinceros, todavía no ha habido conversaciones».

En realidad, desde la perspectiva del club de Múnich aún no existe una necesidad concreta de actuar, máxime cuando Olise no tiene actualmente cláusula de rescisión y percibe un salario que, según se informa, ronda los 16 millones de euros, relativamente moderado para un jugador de su categoría. Si renovara, pasaría inevitablemente al escalón salarial de Kane y Musiala, hasta ahora los dos jugadores mejor pagados, con unos 25 millones cada uno.

Bayern de Múnich: ¿cuándo vencen los contratos de los jugadores del primer equipo?