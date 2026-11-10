En contra del deseo de Mourinho: una estrella del Real Madrid toma una decisión difícil

Endrick ha comenzado a moverse para definir su futuro, ante la falta de continuidad que busca dentro del Real Madrid, pese a la buena relación que mantiene con el entrenador José Mourinho y a su empeño en cumplir su sueño de triunfar con el conjunto blanco.

El delantero brasileño despierta el interés de varios clubes europeos, entre los que destacan la Roma y el Sporting de Lisboa, con la cercanía del mercado invernal de fichajes, después de que le resultara difícil continuar la temporada al ritmo actual, al haber participado en apenas 140 minutos durante 7 partidos, de los cuales comenzó uno como titular ante el Sevilla.

Endrick había elegido quedarse en el Real Madrid el pasado verano a petición de Mourinho, pese a que su traspaso a la Roma en calidad de cesión estaba prácticamente cerrado, pero desde entonces no ha obtenido los minutos de juego a los que aspiraba.

Pese a ello, no hay ninguna crisis en la relación entre el jugador y su entrenador, ya que Endrick asegura que su relación con Mourinho es fuerte, y que su posible decisión de marcharse no está ligada a ningún desacuerdo con el técnico, sino a su deseo de mantener su evolución como futbolista y de no frenar su carrera a los veinte años.

Según el diario "As", Endrick ha decidido buscar un nuevo destino en enero, al igual que su anterior experiencia con el Olympique de Lyon, donde tuvo una mayor oportunidad de jugar y recuperó una parte importante de su trayectoria, tras marcar 8 goles y dar 7 asistencias en 21 partidos, con un total de 1663 minutos.

La Roma y el Sporting, a la cabeza de los interesados

La Roma parece volver a estar interesada en hacerse con los servicios del jugador en enero, pero afronta la competencia del Sporting de Lisboa, que ya se ha movido para intentar incorporarlo durante la segunda mitad de la temporada.

El Sporting cuenta con varios factores que podrían convertirlo en un destino adecuado para Endrick, ya que el equipo disputa la Liga de Campeones, además de que el entrenador Paulo Fonseca, que se ha hecho cargo del equipo recientemente, pidió la contratación del jugador, algo que podría brindarle una mayor oportunidad de conseguir minutos de juego.

Asimismo, el traspaso a Portugal podría resultar sencillo para Endrick desde el punto de vista lingüístico y geográfico, además de la proximidad de Lisboa a Madrid, lo que hace que el cambio sea menos complicado para el jugador y su familia.

La salida definitiva, una opción sobre la mesa

No obstante, Endrick aún no ha tomado su decisión definitiva sobre su destino, y sigue estudiando las opciones que tiene a su alcance, incluida la posibilidad de abandonar el Real Madrid de forma definitiva en lugar de conformarse con una cesión.

En ese caso, el jugador busca una fórmula que garantice al Real Madrid mantener cierto grado de control sobre su futuro, ya sea mediante la venta de una parte de sus derechos o la inclusión en el contrato de traspaso de una cláusula que permita al conjunto blanco recomprarlo durante varias temporadas en condiciones adecuadas.

Por su parte, el Real Madrid no cierra la puerta a la salida de Endrick si la decisión se toma de forma definitiva, sobre todo porque el club es consciente de su necesidad de proteger su gran inversión en el jugador, después de que el coste de la operación, según el informe, superara los 80 millones de euros, al contabilizar el valor del traspaso, el salario, las comisiones y los impuestos.

Declaraciones ambiguas

Endrick había dejado la puerta abierta a todas las posibilidades cuando se le preguntó por su futuro durante la rueda de prensa de la selección de Brasil este mismo martes, cuando declaró: "No sé qué pasará en enero. Está en manos de Dios, y le pido que me conceda la sabiduría para que ocurra lo mejor para mí y para mi carrera. Lo que tenga que pasar, pasará".

Y añadió: "Seguiré trabajando con total tranquilidad hasta que Endrick, el jugador, logre el éxito. Por supuesto, Madrid es una ciudad maravillosa, y siento que es el lugar donde está mi familia. Y haré todo lo que esté en mi mano para impulsar mi carrera hacia adelante. Pero solo quiero jugar y ser feliz. Soy muy joven, tengo 20 años. No digo que necesite saltar al vacío, pero solo quiero ser feliz, jugar, marcar goles, dar asistencias decisivas y ayudar a mis compañeros".

Endrick puso como ejemplo su anterior experiencia con el Lyon, al afirmar: "Lo que me pasó en el Lyon, por ejemplo, fue una de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida, y fue sin duda la etapa en la que fui más feliz".

Al mismo tiempo, el delantero brasileño quiso insistir en que su postura sobre su futuro no está ligada a su relación con Mourinho, al explicar: "Él se preocupa mucho por mí. Se acerca a mí en los entrenamientos, habla conmigo y me pregunta cómo estoy, pero no sobre fútbol. Siempre me pregunta por mi vida personal, y eso es algo que valoro".

Y agregó: "Fue uno de los primeros entrenadores con los que he trabajado que me hablaba de esta manera. Me recibió muy bien, y le estoy agradecido. Y, por supuesto, siempre daré todo lo que tengo por el Real Madrid. El Real Madrid seguirá estando por encima de todo para mí".

Endrick cerró sus palabras sobre Mourinho diciendo: "Con el cariño que Mourinho me muestra, lo defenderé, y eso es exactamente lo que hago en cada partido que disputo, y seguiré haciéndolo".