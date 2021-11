En Colombia, ¿qué canal transmite Real Madrid vs. Rayo Vallecano y a qué hora es?

El Rayo Vallecano encontró en el colombiano Radamel Falcao García al goleador de garantías que tanto necesitaba para la temporada, luego del estrenarse con goles importantes ante Getafe, Athletic Bilbao, Cádiz y Barcelona.

Ahora los de Vallecas están en la parte alta de la tabla y tendrán la oportunidad de mantenerse allí este sábado cuando visiten al líder Real Madrid, que llega con un invicto de cinco partidos contando Liga y Champions.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid vs. Rayo Vallecano FECHA Sábado, 6 de noviembre ESTADIO Santiago Bernabéu, Madrid HORARIO 15:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido no se podrá ver por televisión abierta ni cierrada en Colombia, pues solo estará disponible en la plataforma de internet de Star + a través de un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES FORMACIONES

Real Madrid: Courtouis; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius, Benzema.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Savelijch, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Palazón, Trejo, Álvaro García, Falcao.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte estos datos previos al partido:

• Tras una racha de 17 victorias consecutivas ante el Rayo Vallecano en LaLiga entre diciembre del 2000 y diciembre de 2018, el Real Madrid perdió su último encuentro ante el conjunto vallecano en LaLiga, 1-0 en abril de 2019 – nunca ha enlazado dos derrotas consecutivas ante ellos en la competición.

• En casa, el Real Madrid solo ha sufrido una derrota en 18 partidos ante el Rayo Vallecano en LaLiga (15V 2E), 1-2 en enero de 1996 con un doblete de Guilherme.

• El Real Madrid ha empatado sus dos últimos partidos como local en Liga, ambos por 0-0, vs Villarreal y Osasuna – no empata tres seguidos en casa desde octubre de 1969 y nunca ha empatado tres seguidos por 0-0 en la máxima categoría.

• El Rayo Vallecano solo ha ganado uno de sus últimos 15 partidos fuera de casa en LaLiga (2E 12D), 1-2 el pasado mes de septiembre ante el Athletic, en la que era la victoria número 200 del conjunto vallecano en Primera División.

• El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 10 derbis madrileños en LaLiga (6V 4E), dejando su portería a cero en ocho de ellos, desde una derrota 1-0 precisamente ante el Rayo Vallecano; el conjunto vallecano ha ganado sus dos últimos derbis y nunca ha ganado tres seguidos en la máxima categoría.

• El Real Madrid es el equipo de LaLiga que ha marcado más goles tras un contraataque esta temporada, cuatro (los mismos que el Atlético de Madrid), cada uno anotado por un jugador diferente (Vinícius Junior, Karim Benzema, David Alaba y Lucas Vázquez).

• Se enfrentan en este encuentro dos de los tres equipos que tienen un mayor porcentaje de acierto a gol en LaLiga esta temporada, el Real Madrid (14.4%) y el Rayo Vallecano (12.9%), junto con el Valencia (13%).

• El jugador del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, ha marcado en dos de sus tres partidos ante el Real Madrid en LaLiga (dos goles en total) pero no logró anotar en su única visita al Santiago Bernabéu en la competición.

• El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado ocho goles en total en nueve partidos ante el Rayo Vallecano en LaLiga, incluido un hat-trick en la goleada blanca ante los vallecanos en diciembre de 2015 (10-2).

• Tras ganar al Barcelona en la 11a jornada esta campaña (1-0), Andoni Iraola busca convertirse en el segundo entrenador en la historia del Rayo Vallecano en ganar a Barcelona y Real Madrid tras Héctor Núñez en la 1977/78.