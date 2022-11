En Colombia, ¿qué canal transmite Irán vs. Estados Unidos por el Mundial Qatar 2022 y a qué hora es?

La definición del Grupo B tendrá un partido aparte, que abarca no solo al deporte, sino a un contexto más profundo.

Irán vs. Estados Unidos siempre será un partido particular sin importar la competencia, por el fondo político y social que ha envuelto históricamente a estos dos países y ahora en el Mundial Qatar 2022 no será la excepción.

Ambos llegan con posibilidades de clasificar a los octavos de final de esta edición, por lo que el juego es de altísima expectativa e interés por todo lo que hay en juego.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Irán vs. Estados Unidos FECHA Martes, 29 de noviembre ESTADIO Al Thumama, Doha HORARIO 14:00 (hora de Colombia)

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido no se podrá ver por televisión abierta en Colombia y será exclusivo de la señal cerrada por DirecTV, este martes 29 de noviembre a las 14:00 horas de Colombia. También estará disponible en las plataformas de internet de DirecTV GO a través de un computador, Smart TV, smartphones y tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!