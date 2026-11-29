Compartir Sigue a GOAL en Google

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, volvió a ver puerta, y no lo hizo con un solo gol, sino con un espectacular hat-trick en el partido ante el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga.

Anuncios

Tras el último parón internacional, Raphinha disputó 90 minutos ante el Villarreal y después jugó 14 minutos contra el Sabah, sin marcar ni dar ninguna asistencia.

Según informó el diario Sport, Raphinha recuperó su versión más determinante y firmó una actuación excepcional, con tres goles en el partido ante el Deportivo.

El triplete no fue solo un nuevo logro para Raphinha en el encuentro, sino que tuvo una importancia especial en la historia del Barcelona.

El astro brasileño elevó su cuenta a 97 goles con la camiseta azulgrana y superó a su compatriota Ronaldinho, que marcó 94 tantos durante su etapa en el Barcelona.

Anuncios Anuncios

Así, Raphinha se convirtió en el cuarto máximo goleador brasileño de la historia del Barça, solo por detrás de Rivaldo (130 goles), Neymar (105 goles) y Evaristo de Macedo (105 goles).

Related Topics

El siguiente objetivo de Raphinha está claro: necesita marcar 8 goles para igualar la cifra de Neymar y Evaristo.

Los números de Raphinha esta temporada reflejan buena parte de su peso en el equipo. Amplió su ventaja al frente de la tabla de goleadores de LaLiga tras alcanzar los 18 goles y 3 asistencias en 13 partidos, y se distanció de Kylian Mbappé, que suma 14 tantos.

Anuncios

A estas cifras se añaden 4 goles en 4 partidos de la Liga de Campeones, un rendimiento excepcional que refuerza su condición de principal arma ofensiva del equipo de Hansi Flick.

De este modo, el futbolista brasileño acumula 21 goles en los 17 partidos que ha disputado esta temporada.

Anuncios

El primer gol de Raphinha ante el Deportivo llegó en una jugada que confirmó que el astro brasileño es uno de los mejores atacantes del mundo. Lamine Yamal levantó la cabeza y envió un centro preciso al área, un regalo perfecto que el brasileño convirtió en una ocasión de oro.

Raphinha atacó el espacio adecuado, ganó la posición a los defensores rivales y se elevó con fuerza para conectar un cabezazo imparable. Fue un remate de delantero de primer nivel, que celebró con gran euforia, consciente de la importancia de volver a marcar.

Anuncios

Pero Raphinha aún guardaba otro magnífico detalle técnico. En una de las acciones siguientes, Gordon puso un centro que despejó la defensa del Deportivo, y el balón cayó dentro del área.

El brasileño respondió con un espectacular medio giro con el que logró controlar el balón y preparar el disparo en un solo movimiento. Fue un gesto técnico de gran calidad que terminó en el cuarto gol del Barcelona y en el doblete de Raphinha en Riazor.

Anuncios

Sin embargo, no fue su última aparición en el partido. En el minuto 91, Lamine Yamal volvió a enviar un centro al área y Raphinha apareció de nuevo donde debe estar un delantero.

Esta vez no necesitó ningún alarde técnico: estuvo atento, llegó al balón antes que nadie y lo empujó a la red para completar su hat-trick.