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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

En cifras: ¿Ha sido el VAR el artífice de la gloria del Barcelona en la liga a costa del Real Madrid?

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El Barcelona pone un pie en el podio

La jornada 31 de La Liga española dejó momentos clave: el Real Madrid empató 1-1 con el Girona El partido generó polémica por las decisiones arbitrales. Mientras tanto, el Barcelona aprovechó y dio un paso hacia el título al vencer 4-1 al Espanyol, ampliando la ventaja sobre su rival histórico a 9 puntos.

El encuentro, dirigido por Álvaro Arbeloa, fue emocionante y equilibrado, aunque las decisiones del árbitro Javier Alberola Rojas y del VAR, Daniel Jesús Terjeo Suárez, enfurecieron al conjunto blanco al ignorar un claro penalti sobre Kylian Mbappé, reavivando la eterna polémica sobre el arbitraje español y el uso del VAR en los partidos del Real Madrid.

Según ‘Defensa Central’, Según Defensa Central, el Real Madrid es el más perjudicado por el VAR en La Liga: le han anulado 39 goles, por 21 del Atlético y 16 del Barça, octavo en esa lista.

En cambio, en Europa su saldo arbitral es positivo (+1) en la Liga de Campeones.

Analistas señalan que el VAR no ha cumplido las expectativas y, en ocasiones, ha influido en la lucha por el título, como en el penal no pitado a Vítor Reis ante el Girona.

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«El caso Negreira»

Las repercusiones del «caso Negreira», con pagos por 8,4 millones de euros del Barça a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros, entre 2001 y 2018, siguen ensombreciendo la reputación del fútbol español.

Sin una explicación convincente del club, crecen las dudas sobre la imparcialidad de la competición.

Durante esos años el Barça superó al Madrid a nivel nacional: 10 Ligas, 6 Copas del Rey y 10 Supercopas, frente a 8 Ligas, 2 Copas y 8 Supercopas del equipo blanco.

La tecnología del vídeo no alteró esta realidad: el Barcelona siguió dominando a nivel nacional tras el caso y sumó dos títulos más de liga.

En Europa la historia cambia: el Real Madrid ha ganado siete Champions desde 2000, por cuatro del Barça, y su dominio en otras competiciones lo confirma como el club más laureado del mundo.

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