La jornada 31 de La Liga española dejó momentos clave: el Real Madrid empató 1-1 con el Girona El partido generó polémica por las decisiones arbitrales. Mientras tanto, el Barcelona aprovechó y dio un paso hacia el título al vencer 4-1 al Espanyol, ampliando la ventaja sobre su rival histórico a 9 puntos.

El encuentro dirigido por Álvaro Arbeloa fue emocionante y equilibrado, aunque las decisiones del árbitro Javier Alberola Rojas y del VAR, Daniel Jesús Terjeo Suárez, enfurecieron al conjunto blanco al ignorar un claro penalti sobre Kylian Mbappé, reavivando la eterna polémica sobre el arbitraje español y el uso del VAR en los partidos del Real Madrid.

Según ‘Defensa Central’, el Madrid es el más perjudicado por el VAR: le han anulado 39 goles, frente a 21 del Atlético y 16 del Barça, octavo en esa lista. Según Defensa Central, el Real Madrid es el más perjudicado por el VAR en La Liga: le han anulado 39 goles, frente a 21 del Atlético y 16 del Barça, octavo en esa lista.

En cambio, en Europa su saldo arbitral es positivo (+1) en la Liga de Campeones.

Analistas señalan que la herramienta no ha cumplido las expectativas y, en ocasiones, ha influido en la lucha por el título, como en el penal no pitado a Vítor Reis ante el Girona.

«El caso Negreira»

Las repercusiones del «caso Negreira», con pagos por 8,4 millones de euros del Barça a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros, entre 2001 y 2018, siguen ensombreciendo la reputación del fútbol español.

Sin una explicación convincente del club catalán, crecen las sospechas sobre la imparcialidad de la competición nacional.

Durante esos años, el Barça superó al Madrid a nivel nacional: 10 Ligas, 6 Copas del Rey y 10 Supercopas, frente a 8 Ligas, 2 Copas y 8 Supercopas del equipo blanco.

La tecnología del vídeo no alteró esta realidad: el Barcelona siguió dominando la liga nacional tras el escándalo y sumó dos títulos más.

En Europa la historia cambia: el Real Madrid ha ganado siete Champions desde 2000, por cuatro del Barça, y su dominio en otras competiciones lo confirma como el club más laureado del mundo.