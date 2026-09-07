El Barcelona ha marcado 17 goles en sus primeros cuatro partidos de LaLiga, y el trío formado por Raphinha, Fermín López y Lamine Yamal ha sido responsable de 14 de ellos, una cifra que ningún trío había logrado en las cuatro primeras jornadas de LaLiga desde la temporada 1958-59, cuando Alfredo di Stéfano, José María y Ferenc Puskás marcaron 15 goles para el Real Madrid.

Raphinha, capitán del Barcelona dentro y fuera del campo, ha marcado 6 goles y ha dado una asistencia en 4 partidos desde que se convirtió en delantero puro, situándose como máximo goleador de LaLiga.

También se ha convertido en el tercer jugador en la historia del Barcelona en marcar en las cuatro primeras jornadas de la liga, después de Ladislao Kubala en 1953 y de Lionel Messi en las temporadas 2011-12 y 2012-13.

Su papel no se limita a marcar, pues representa un eje fundamental en la producción ofensiva, la llegada al área y la construcción del juego.

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En cuanto a Fermín López, de 23 años, ha sumado 4 goles y dos asistencias en 4 jornadas, ocupando el tercer lugar en la clasificación de goleadores.

Se ha convertido en el primer jugador español en marcar 4 goles en las primeras 4 jornadas desde Cesc Fàbregas en la temporada 2011-12. Fermín desempeña el papel de creador de juego adelantado, en paralelo con Dani Olmo, con su capacidad constante para llegar al área y crear ocasiones, y no solo marcar.

Completa el trío Lamine Yamal, de 19 años, con 4 goles y una asistencia, además de la creación de 4 ocasiones claras y de completar 16 regates exitosos, a un promedio de 4 por partido.

El impacto de Lamine no depende de marcar, pero ha empezado a convertir también en goles su superioridad en el regate, la atracción de los defensas y la creación de espacios, según el diario catalán Sport.

El asistente Gordon

El Barcelona cuenta con una carta ofensiva adicional en Anthony Gordon, quien no encabeza la lista de goleadores, pero se ha convertido en uno de los máximos creadores de ocasiones, ya que el inglés ha ofrecido 4 asistencias en 4 partidos y también provocó un gol en propia puerta ante el Rayo.

El valor de sus cifras aumenta al compararlas con su última temporada en el Newcastle, cuando dio solo 5 asistencias en 46 partidos.

Pedri también marcó ante el Valencia, elevando su cuenta con el Barcelona a 29 goles, y entra en la lista de los 100 máximos goleadores de la historia del club.

Cuatro jugadores del equipo actual figuran ya en la lista: Raphinha en el puesto 33 con 81 goles, Lamine en el puesto 61 con 52, Fermín en el puesto 88 con 36 y Pedri en el puesto 100 con 29 goles.

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