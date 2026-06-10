En cifras... El partido Marruecos-Brasil es el más fuerte de la fase de grupos del Mundial

El sábado por la tarde, hora de la costa este de EE. UU., Marruecos y Brasil disputarán el único partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre dos selecciones del top 10 de la FIFA.

Es el único duelo de la primera ronda entre dos selecciones del top-10 de la FIFA.

Brasil es sexto y Marruecos séptimo en el ranking.

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El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del Grupo C, que también integra a Escocia y Haití.

El recinto, con capacidad para 82 500 espectadores, albergará encuentros del Mundial 2026.

Marruecos empató 1-1 con Noruega en su último amistoso, mientras que Brasil venció 2-1 a Egipto.