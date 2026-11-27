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El diario catalán «Sport» ha destacado que el Barcelona encabeza la lista de equipos con más posesión de balón en la Champions League. Según el rotativo, el conjunto dirigido por el técnico alemán Hans Flick ha recuperado el liderato en este aspecto del juego, con un 63% de posesión tras cinco jornadas del torneo.

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El conjunto catalán es el único que supera el 60% de posesión en la competición. Sus perseguidores más cercanos, a más de cuatro puntos porcentuales, son el Manchester City de Maresca (59%) y el París Saint-Germain de Luis Enrique (58,2%).

Por detrás del City y del PSG aparecen el Arsenal, el Liverpool y el Bayern de Múnich, a más de siete puntos.

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La última vez que el Barcelona lideró este aspecto del juego fue en la temporada 2022/2023.

Desde entonces, el Manchester City de Pep Guardiola ha ocupado el primer puesto en dos ocasiones y el París Saint-Germain de Luis Enrique, en una.

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Llama la atención que ambos entrenaron antes al Barcelona y lograron ganar la Champions League lejos de Cataluña.

En pleno debate sobre la defensa adelantada y los goles encajados, hay cifras que no admiten discusión: Hans Flick ha devuelto al Barcelona a lo más alto en posesión, un elemento que la afición culé reclama en esta nueva era de éxitos, según «Sport».

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La combinación de posesión, precisión y capacidad goleadora dibuja un equipo que busca dominar los partidos, uno de los rasgos históricos que definen al Barça.

El diario añadió: «Flick ha introducido algunos matices en el estilo, sobre todo en la intensidad de la presión y la velocidad de las transiciones, pero el control del balón sigue siendo una parte fundamental de su fútbol».

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El liderato estadístico no garantiza títulos ni victorias, pero ofrece una imagen clara de la personalidad competitiva del Barcelona en Europa.

En una Champions repleta de rivales de primer nivel, el conjunto catalán vuelve a situarse en lo más alto de su clasificación predilecta.

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Las raíces de la filosofía de posesión del Barcelona se remontan al histórico técnico neerlandés Johan Cruyff, que dirigió al equipo entre 1988 y 1996 y contribuyó a consolidar un estilo basado en el pase, el movimiento colectivo y el control del balón.

Estos principios se transmitieron a generaciones posteriores, y Pep Guardiola fue quien más los desarrolló cuando dirigió al equipo entre 2008 y 2012, periodo en el que conquistó con él la Champions League en dos ocasiones, en 2009 y 2011.

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Después, Guardiola trasladó sus ideas al Bayern de Múnich y más tarde al Manchester City, club que dejó a finales de la pasada temporada para ceder el puesto a su antiguo ayudante, Enzo Maresca.

Luis Enrique también siguió aplicando esta filosofía durante su etapa en el banquillo del Barcelona, entre 2014 y 2017, y en su primera temporada logró el histórico triplete al ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League en 2015.

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Por su parte, Hans Flick combina el legado de la posesión catalana con su propio estilo, basado en la presión alta y la rapidez en la transición de defensa a ataque.

El técnico alemán ya había llevado al Bayern de Múnich a conquistar seis títulos durante 2020, entre ellos la Champions League, antes de hacerse cargo del Barcelona en el verano de 2024.