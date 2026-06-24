En cifras... ¿Cómo se reparten los fondos entre los clubes de la Liga Saudí?

La Asociación de la Liga Roshen de Arabia Saudí explicó cómo repartirá fondos entre los clubes, según la segunda fase de su programa.

Según un comunicado en su web oficial, los fondos se repartirán por resultados comerciales, audiencia televisiva y logros deportivos de las tres últimas temporadas.

Además, todos los clubes reciben el 22 % restante de forma equitativa para garantizar una base igualitaria.

Con el mismo porcentaje, los fondos se reparten según el rendimiento deportivo, midiendo la posición media de cada club en la clasificación de las últimas tres temporadas.

El 28 % se reparte según el rendimiento comercial (venta de entradas, patrocinios, publicidad, productos, derechos de imagen y licencias).

El 28 % restante se reparte según la audiencia televisiva, midiendo los espectadores de los partidos por televisión y streaming en Oriente Medio y el norte de África.

La falta de transparencia en el programa de fichajes de estrellas desde 2023 ha generado polémica.