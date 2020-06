En Chile, ¿qué canal transmite Celta vs. Barcelona y a qué hora?

La pelota no para de rodar en . Este sábado, visita Balaídos para enfrentarse al de Vigo, en duelo correspondiente a la 32ª jornada del certamen. Después de sumar un nuevo triunfo en el Camp Nou, contra el Athletic Club por 1-0, gracias al gol de Ivan Rakitic, los azulgrana buscarán volver de tierras gallegas con tres puntos vitales para mantener la lucha por el título de la competición doméstica.

De momento, el equipo de Arturo Vidal se encuentra en la segunda posición por diferencial de goles, con 65 puntos, igualado con que recuperó la punta tras vencer 2-0 al . Por lo mismo, el conjunto catalán necesita vencer para evitar que la distancia con el cuadro blanco se agrande, mientras que los de Óscar García llegan a esta cita en racha tras derrotar en los dos últimos partidos al y la y respirar en su lucha por evitar el descenso.

¿Cómo sigue el calendario del Rey Vidal?

Celta: Rubén Blanco; Kevin, Josep Aidoo, Jorge Suárezl Araújo; Jacobo, Okay, Brais Méndez, Denis Suárez; Iago Aspas, Smolov.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti Jordi Alba; Ivan Rakitic, Riqui Puig, Arturo Vidal; Lionel Me Messi, Luis Suárez, Ansu Fati.

Hey, #Culers! Here is YOUR starting 11 for #CeltaBarça! pic.twitter.com/vB3KxjCZAO