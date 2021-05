En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Athletic Club - Real Madrid?

El Merengue apura sus opciones de ganar la Liga en San Mamés, donde está obligado a vencer a los de Marcelino.

El Real Madrid no puede fallar si quiere que la Liga no sea este mismo domingo del Atlético de Madrid. Los de Zidane se juegan en Bilbao estirar la lucha por el título hasta la última jornada, y si lo colchoneros no ganan, colocarse líderes. Los blancos ya sumaron la baja de Kroos en la última jornada y llegan a Bilbao con la enfermería llena. Alli les espera un Athletic Club de Marcelino sin nada en juego a efectos de clasificación.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Athletic - Real Madrid FECHA Domingo, 16 de mayo ESTADIO San Mamés HORARIO 12:30

LO QUE TIENES QUE SABER

El Athletic Club solo ha ganado uno de sus últimos 22 enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga (5E 16D), 1-0 en marzo de 2015, con Ernesto Valverde y Carlo Ancelotti en ambos banquillos.

El Real Madrid es el equipo que más veces ha derrotado al Athletic Club en toda la historia de LaLiga, tanto en global (92) como en su propia casa (32). También el conjunto blanco es el equipo que más goles ha logrado ante los rojiblancos en la competición (356, una media de dos por duelo).

El Real Madrid ha ganado 10 de sus últimos 15 partidos como visitante ante el Athletic Club en LaLiga (3E 2D), tras haber ganado solo dos de sus anteriores 13 encuentros fuera de casa ante el cuadro vizcaíno en la competición (5E 6D).

Tras su derrota en El Alcoraz por 1-0, el Athletic Club puede encadenar dos derrotas seguidas en LaLiga por primera vez con Marcelino García Toral como técnico -la última vez fue en octubre de 2020 con Gaizka Garitano-.

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 16 partidos en LaLiga (11V 5E), igualando su mejor racha invicto en una misma campaña liguera con Zinédine Zidane (16P 12V 4E en la 16/17).

El Athletic Club es el equipo de LaLiga con mayor porcentaje de sus goles encajados de cabeza (38%, 15/39). El Real Madrid, por su parte, es el equipo que más tantos ha marcado de este modo (16).

Karim Benzema ha marcado 14 goles en 23 enfrentamientos con el Athletic en todas las competiciones, más que frente a cualquier otro rival en toda su carrera en el Real Madrid (igual que contra el Granada). El portero del Athletic Club, Unai Simón, ha cometido seis errores que han terminado en gol en LaLiga esta temporada, más que cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas de Europa.

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se ha impuesto en sus dos últimos enfrentamientos con el Real Madrid entre todas las competiciones, mismas victorias que en sus 15 encuentros anteriores ante el conjunto blanco (2V 3E 10D).

Zinédine Zidane no ha perdido ninguno de sus nueve partidos como entrenador del Real Madrid ante el Athletic Club en LaLiga (6V 3E). Solo ante Eibar (10P 9V 1E) y Celta de Vigo (10P 8V 2E) el francés ha disputado más encuentros ligueros sin perder en el banquillo blanco.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

CANAL SEÑALES / STREAMING HORARIO DirectTV Sports 610 (SD) - 1610 (HD) *Por streaming se podrá seguir a través de DirecTV GO 12:30

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES