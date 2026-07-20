En su camino hacia el segundo título mundial, España solo ha encajado un gol en ocho partidos. Nunca antes, desde 1930, un campeón había recibido tan pocos.

Charles De Ketelaere, del Atalanta, marcó el único gol en contra de España en el Mundial 2026, el empate temporal de Bélgica en cuartos (1-2).

En los siete partidos restantes, el portero español Unai Simón —elegido mejor guardameta del torneo— no volvió a recoger el balón de su portería. Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos; Austria en dieciseisavos; Portugal en octavos; Francia en semis y Argentina en la final: nadie marcó ante España.

En la final ante Argentina, Ferran Torres dio el título a España.

En la final del domingo en Nueva York/Nueva Jersey ante Lionel Messi y Argentina, España apenas concedió ocasiones. Tras dominar la segunda parte, el gol de oro llegó en el 106: Ferran Torres dio el segundo título a la Roja.

Detrás de Simón, la pareja Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao) y Pau Cubarsi (FC Barcelona) aportó solidez al centro de la defensa; este último fue elegido mejor jugador joven del torneo. En la defensa de cuatro, Marc Cucurella —fichaje del Real Madrid procedente del Chelsea— actuó como titular en la izquierda, mientras que en la derecha Luis de la Fuente alineó a Marcos Llorente en dos de los tres partidos de grupo. En la eliminatoria, Pedro Porro (Tottenham) ocupó ese lateral.

Con este segundo título, España igualó a Francia y Uruguay. Brasil lidera con cinco, seguido de Alemania e Italia con cuatro, y Argentina con tres.