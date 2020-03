“En Canadá me preguntan por el coronavirus de España para ir adelantándose"

El español iba a empezar la Canadian Soccer League en unas semanas pero han cancelado el torneo en un país que toma nota de la crisis en Europa.

Es uno de los referentes ‘nómadas’ del fútbol internacional hace años y, seguramente, el futbolista español aun activo que más países, clubes, estadios y campeonatos ha disfrutado en su singular carrera futbolística. Toda esa sabiduría, cultura, sociabilidad y hasta experiencia en cuanto a asumir todo tipo de particulares ciudadanas conforme al lugar donde ejerces tu profesión, convirtió a José Pedrosa Galán en un referente al que siempre hay que asomarse en situaciones agitadas como la que el coronavirus ha puesto al planeta. El leonés juega actualmente en el Valour FC, un club de apenas dos años de vida, que disputa sus partidos en la ciudad de Winnipeg y que, como casi todo en la recién creada Canadian Soccer League, es nuevo, pues el campeonato sólo lleva una edición y se disponía a iniciar su segundo curso este mes de abril.

“La Liga Canadiense, en teoría, empezaba el 11 de abril. Pero el pasado jueves, día 12 de marzo, nos mandaron un comunicado a cada club, informando que había 14 días de cuarentana y que, por tanto, se cancelaban los entrenamientos. Nosotros en mi club, teníamos una pretemporada por estas semanas previas, pero todo se canceló. Así que vamos a estar 14 días sin entrenar, esperando y, conforme a eso, se tomarán medidas. Creo que nos van a hacer pruebas tras esa cuarentena para averiguar quienes pueden tener el contagio y, con esos datos, decidir si se puede empezar la Liga o no”, cuenta el centrocampista desde su casa en Canadá.

“Las medidas que hemos tomado fueron todas muy rápidas debido a cómo cambió todo respecto al virus, algo que creo que pasó en muchos países. La pasada semana prácticamente ni se le daba importancia máxima al asunto porque no había casos, por ejemplo, en mi provincia, que es Manitoba. Ahora, hay ya 7 casos. Pero las medidas fueron no darnos las manos los futbolistas, que no compartíamos peto sino que cada uno tenía el suyo y algo similar con las botellas de agua, ahora cada uno con su nombre. Pero, de momento, seguía en pie la pretemporada. Y, el jueves, todo rápido y en sólo tres días, todo cambió y ya nos dijeron que se suspendían los entrenos y nos mandaron reglas a seguir como no frecuentar bares, restaurantes, que sólo podíamos ir a correr de manera individual sin tocar a nadie, no podíamos usar gimnasios públicos y nos enviaron un plan de entrenos para cada uno para hacer en casa. Espero que este protocolo la gente lo cumpla y no vaya más allá”, admite, pues pocos futbolistas han tenido que saber adaptarse a los condicionantes más inesperados en el fútbol profesional, como él, ya que ha jugado en nada menos que 14 países distintos durante su peculiar trayectoria.

Una de las grandes interrogaciones en todo este proceso del coronavirus en los campeonatos ligueros, se debe a la toma de decisiones que han tenido que asumir los jefes de cada torneo, algo que en Canadá parece que llegó de manera fulminante: “La Liga Canadiense actuó muy rápido y no dudó. Cortó entrenamientos, frenó el inicio de la temporada y mandó comunicados para que todos cumplamos sus reglas en esta cuarentena. Fueron muy serios, nos hicieron ver que hay mucho en juego y que la Liga se quiere reanudar pronto, por lo que todos debíamos cumplir estas peticiones. Pero como país, Canadá creo que, hasta esta semana, no fue consciente de todo”, analiza.

Es más, desde , las noticias que le llegaban no eran muy positivas y eso le hizo poder actuar con un pie por delante respecto al resto, algo que hizo ver a su club: “Intento hablar con los compañeros para que me digan su punto de vista al estar en su país, pero yo estaba ya bastante informado porque claro, veía lo que estaba pasando en España y hablo con mi hermano que es farmacéutico o con mi padre que es médico, y me llegan todos tipo de artículos y videos de amigos de allí. Por eso, yo he intentado incluso haber ver a mis compañeros que era algo serio, que no se lo tomaran a broma como pasa siempre en las sociedades que creen que estas cosas no van con ellos hasta que les llega. ¡Vaya, lo que pasó en o España! Pero, al final, aquí también ha afectado a todo. Se paró la Liga de Hockey, la NBA, la que tiene equipos canadienses, nuestra propia Liga y todo evento de más de 250 personas queda cancelado. Entonces, tomaron medidas rápidas aunque la escuela se queda abierta aun hasta el día 23 de marzo y sí podemos ir por la calle aunque cumpliendo protocolos como mantener distancia, lavarse mucho las manos y esas cosas. Mi mujer, por ejemplo, su empresa actuó rápido y desde hace ya seis días, la hicieron trabajar en casa con el ordenador. Creo que han sido más rápidos que en Europa y por eso las medidas, aunque fuertes, no son de estar totalmente encerrados”, apunta, pues aunque sí han sido medidas potentes, no excesivamente drásticas como en Europa, donde no se puede salir a la calle en la mayoría de países.

Su familia, amigos y conocidos en España, le fueron informando de todo pero, incluso en la distancia, Galán sí tiene contagiados a los que ir consultando, porque el coronavirus es una realidad en su entorno: “Tengo un amigo cuya novia sí se ha contagiado con el coronavirus y otro amigo que está en cuarentena total porque puede que lo tenga ya que tiene síntomas aunque le dejaron en casa. Mis padres están también muy activos en esto porque mi padre es médico, tiene que operar y como se ocupa de enfermedades como el cáncer, pues tampoco puede dejar de trabajar. Está cerca de la jubilación y te preocupa porque hay muchos casos y le puede pasar a cualquiera. Yo estoy muy concienciado desde la distancia pero me gustaría estar allí para apoyar a los míos. En este caso, pues cuidando también de mi mujer, que está embarazada y estoy encima de ella constantemente preguntando cualquier cosa a compañeros míos que están en trabajos sanitarios. Saber cómo afecta a las embarazadas y eso, aunque no hay muchos estudios y todo es difuso. Desde la distancia da la sensación de que si se hubiese actuado a tiempo y antes, no habríamos llegado a esta situación en España. Pero ahora se trata de apoyar. Yo también me estoy quedando en casa total, no salgo aunque aquí se puede y no es obligatorio cerrarse, pero muy solidarizado con lo que me llega de España. Aquí todos me están preguntando por mi país casi para ir adelantándose y es una lástima que sea así por un tema como este”, lamenta, al tiempo que intenta mantener la calma, aquella que siempre fue su mejor arma tras haber tenido que reciclarse continuamente jugando nada menos que en 18 clubes en su carrera.

“El fútbol al final, es cierto, es lo más importante de las cosas menos importantes. Pero claro, nos afecta y lo pasamos mal porque es nuestra vida, pero es lo de menos. Parece todo esto una situación de película, que nos pilla de nuevo y ojala aprendamos y a concienciarnos”, desea. Pese a todo, ve síntomas positivos desde la distancia y manda optimismo: “Quizás lo positivo sea la solidaridad que hay en España, aunque hay gente que no se lo toma en serio, que cree que sólo es para gente mayor y hay que ser más serios en esto, porque al final, muere gente. Así que máximo apoyo a España desde quienes apoyamos aquí en Canadá”.