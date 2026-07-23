Pocos días después del final del Mundial, en el que fue cuarto con Francia y el pasado sábado perdió el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, Olise sigue evidentemente en Estados Unidos. En Nueva York se unió sin más a un grupo de futbolistas aficionados que estaban jugando en un campo de fútbol de barrio en la metrópoli estadounidense.

Como se puede ver en un vídeo, la estrella del Bayern juega en calcetines y lleva un pantalón de estampado de cuadros demasiado largo, que pisa constantemente al correr. En una acción se ve cómo Olise prueba su característico disparo desde el lado derecho con la izquierda al palo largo, aunque el remate es bloqueado por un rival.

En las redes sociales, Olise está siendo aplaudido por su acción. La plataforma GoodRec, en la que los futbolistas aficionados pueden quedar para jugar partidos, publicó junto al vídeo también una foto de grupo de la pachanga nocturna en el campo. En ella, Olise posaba con su típica expresión estoica en medio de sus compañeros y rivales. «Nos gana hasta en calcetines», escribió GoodRec al respecto. «¡Gracias por venir a un partido de GoodRec en Nueva York!»

Michael Olise logró siete asistencias en el Mundial 2026

Olise logró siete asistencias con Francia en ocho apariciones en el torneo del Mundial, aunque el atacante se quedó sin marcar ningún gol. Aun así, el jugador de 24 años firmó un buen Mundial, durante el que las especulaciones sobre un posible fichaje por el Real Madrid no dejaron de crecer.









Los blancos tienen, al parecer, un gran interés en Olise, que en principio también puede imaginarse un traspaso al Real. Según un reciente informe de Sport Bild , su compañero de selección Kylian Mbappé intentó durante el Mundial hacerle aún más atractiva a Olise una etapa en el Bernabéu.

¿Debe temer el Bayern la salida de Michael Olise al Real Madrid?

Sin embargo, los dirigentes del Bayern ya han descartado en varias ocasiones la venta de uno de sus jugadores más importantes este verano. Por ello, en la cúpula del Real ya habrían asumido que, en este momento, probablemente no se puede sacar a Olise de Múnich. Cómo evolucionará la situación en los próximos años está todavía por ver. En cualquier caso, el contrato de Olise en Múnich se extiende hasta 2029.





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Desde su fichaje por el Bayern desde el Crystal Palace en el verano de 2024, el francés se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. La pasada temporada, Olise firmó con el Bayern 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos entre todas las competiciones.