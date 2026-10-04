La selección de Portugal continuó brillando en ausencia de su capitán Cristiano Ronaldo, tras remontar su desventaja ante Noruega para lograr una emocionante victoria por 2-1, sellando así su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA y confirmando que dispone de soluciones ofensivas capaces de marcar la diferencia, en medio del surgimiento de una nueva generación de estrellas.

Los hombres del entrenador Jorge Jesus ofrecieron una actuación sólida ante Noruega, logrando su segunda victoria sobre ella con el mismo marcador, después de haber ganado ya en el enfrentamiento del pasado domingo, y manteniéndose en lo más alto del Grupo 4, en un escenario que refuerza el discurso sobre los rasgos de Portugal en la era post-Ronaldo y su capacidad para seguir compitiendo con rostros nuevos.

A pesar del equilibrado comienzo, la selección noruega estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 26, pero Diogo Costa detuvo con maestría el disparo de Antonio Nusa. Kristoffer Ajer logró adelantar a Noruega en el minuto 36, tras aprovechar un pase de Martin Ødegaard desde un lanzamiento de falta lejano y mandar un potente balón a la red.

La respuesta portuguesa llegó rápidamente, cuando João Cancelo estableció el empate en el minuto 38, con un magnífico disparo desde dentro del área, tras un saque de banda ejecutado por Nuno Mendes, finalizando la primera mitad con empate a 1-1.

En la segunda mitad, el ritmo bajó relativamente, y Erling Haaland estuvo cerca de devolver la ventaja a Noruega en el minuto 61, pero su disparo pasó junto al poste, antes de abandonar el terreno de juego lesionado seis minutos después.

Y mientras el partido se encaminaba hacia el empate, Gonçalo Ramos logró marcar el gol de la victoria para Portugal en el minuto 79, tras convertir en la red un pase de João Félix, después de un ataque que inició Vitinha. A pesar de la expulsión de Francisco Conceição en el minuto 86, la selección portuguesa mantuvo su ventaja hasta el final, confirmando que sus aspiraciones no dependen de la presencia de Ronaldo.

En el otro partido del grupo, la selección de Dinamarca venció a Gales por un gol a cero, obra de Rasmus Højlund de penalti en el minuto 75, para ascender al segundo puesto, aventajando por tres puntos a Noruega y Gales.